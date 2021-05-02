Добыча нефти в РФ за четыре месяца снизилась на 10,1%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-апреле 2021 года снизился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 167,94 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,26 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

В апреле 2021 года в России добыто 42,81 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 7,8% ниже показателя апреля 2020 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,46 млн баррелей.

НК "Роснефть" с начала года добыла 56,83 млн тонн (в апреле - 14,53 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 23,95 млн тонн (6,09 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 17,59 млн тонн (4,47 млн тонн), "Газпром нефть" - 12,87 млн тонн (3,16 млн тонн), "Татнефть" - 8,69 млн тонн (2,23 млн тонн), "Башнефть" - 3,86 млн тонн (1,19 млн тонн), "Славнефть" - 2,54 млн тонн (764,76 тыс. тонн), "НОВАТЭК" - 2,75 млн тонн (681,37 тыс. тонн), "РуссНефть" - 2,08 млн тонн (526,17 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за четыре месяца текущего года добыли 28,41 млн тонн нефти и газового конденсата (в апреле - 7,08 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 5,94 млн тонн нефтяного сырья (в апреле - 1,48 млн тонн).