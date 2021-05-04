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ФАС одобрила операторам связи соглашение о недискриминационном доступе для строительства 5G

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила операторам связи ПАО "Ростелеком", его дочернему ПАО "Башинформсвязь", а также ПАО "Вымпелком" и ПАО "Мегафон" заключение соглашения по построению сетей стандарта 5G. Об этом говорится в телеграм-канале ФАС.

Согласно сообщению регулятора, речь идет о соглашении между операторами, которые должны обеспечить равный доступ к радиочастотам для всех участников рынка.

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Операторы "разработают и согласуют с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи", уточняется в релизе.

В декабре ФАС одобрила ходатайство крупнейших операторов связи о создании совместного предприятия для развития 5G в РФ, предписав сохранять недискриминационный доступ к частотам для всех представителей отрасли.

Соглашение о намерениях по созданию СП было подписано между "Ростелекомом", "Мегафоном", "Вымпелкомом" и ПАО "МТС" для расчистки спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G.

При этом "золотой диапазон" - 3,4-3,8 ГГц - наиболее перспективный с точки зрения развития 5G, было принято решение оставить за силовыми структурами.

ФАС Ростелеком Вымпелком Башинформсвязь" Мегафон

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