Цена нефти Brent впервые с 15 марта превысила $69 за баррель

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов во вторник на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса на топливо в США и Европе.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:00 по московскому времени во вторник составляет $68,93 за баррель, что на $1,37 (2,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов стоимость контракта превысила $69 за баррель впервые с 15 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,73 за баррель, что на $1,24 (1,92%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Европейская комиссия выдвинула в понедельник предложила государствам-членам Евросоюза ослабить действующие ограничения на въезд в ЕС по причинам необязательного характера. В Еврокомиссии разъясняют, что такое предложение, которое может быть принято уже 5 мая, обосновано расширением кампаний по вакцинации и развитием эпидемиологической ситуации во всем мире.

Рыночные аналитики ожидают, что это позволит увеличить число туристических поездок в прибрежные регионы Европы, стимулируя спрос на нефть.

Власти некоторых американских штатов начитают смягчать карантинные меры, поскольку более 40% взрослых американцев уже были вакцинированы от коронавируса, а ежедневный прирост случаев заболевания снижается, пишет The Wall Street Journal.

Между тем ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США. Многие страны в последние дни ограничивали транспортное сообщение с Индией, чтобы, в частности, снизить риск попадания на свою территорию "индийских" штаммов COVID-19.

"Это не только угрожает восстановлению спроса в стране, которая является третьим крупнейшим потребителем нефти в мире, но и дает понять участникам рынка риски, связанные со спросом", - отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.