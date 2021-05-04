Индия преодолела отметку в 20 млн заражений коронавирусом

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Число заражений коронавирусной инфекцией в Индии превысило 20 млн и достигло 20,28 млн случаев, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

Во вторник, 4 мая, суточный прирост составил 355 тысяч, тогда как 30 апреля было выявлено более 400 тысяч.

Как отмечает "Би-би-си", несмотря на эти цифры существуют подозрения, что на самом деле новых случаев больше, а снижение показателя связано с сокращением объема тестирования.

Кроме того, данные сложно оценивать из-за неравномерного тестирования. Например, серьезно пострадавший от COVID-19 штат Уттар Прадеш, в котором живет 200 млн человек, проводит 184 тыс. тестов на миллион населения. В то же время штат Тамилнад, в котором живет 75 млн человек, проводит 300 тыс. тестов на миллион населения.

Вместе с тем, проблема нехватки кислорода в больницах для COVID-пациентов остается крайне серьезной. Практически несуществующие коронавирусные ограничения, крупные фестивали с участием большого числа людей, предвыборные мероприятия - все это повлияло на текущую ситуацию, пишет "Би-би-си".

Согласно официальным данным, в Индии погибли от коронавируса более 222 тысяч человек. Однако эксперты не исключают, что на самом деле эти цифры гораздо выше. "Би-би-си" напоминает об очередях в крематориях и массовых погребальных кострах. Также отмечается, что на смертность повлияли задержки с проведением тестов на коронавирус, несвоевременная постановка диагноза и назначения лечения, а также дефицит коек и жизненно важных лекарств.