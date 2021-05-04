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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:29Заразились
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Индия преодолела отметку в 20 млн заражений коронавирусом

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Число заражений коронавирусной инфекцией в Индии превысило 20 млн и достигло 20,28 млн случаев, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

Во вторник, 4 мая, суточный прирост составил 355 тысяч, тогда как 30 апреля было выявлено более 400 тысяч.

Как отмечает "Би-би-си", несмотря на эти цифры существуют подозрения, что на самом деле новых случаев больше, а снижение показателя связано с сокращением объема тестирования.

Кроме того, данные сложно оценивать из-за неравномерного тестирования. Например, серьезно пострадавший от COVID-19 штат Уттар Прадеш, в котором живет 200 млн человек, проводит 184 тыс. тестов на миллион населения. В то же время штат Тамилнад, в котором живет 75 млн человек, проводит 300 тыс. тестов на миллион населения.

Вместе с тем, проблема нехватки кислорода в больницах для COVID-пациентов остается крайне серьезной. Практически несуществующие коронавирусные ограничения, крупные фестивали с участием большого числа людей, предвыборные мероприятия - все это повлияло на текущую ситуацию, пишет "Би-би-си".

Согласно официальным данным, в Индии погибли от коронавируса более 222 тысяч человек. Однако эксперты не исключают, что на самом деле эти цифры гораздо выше. "Би-би-си" напоминает об очередях в крематориях и массовых погребальных кострах. Также отмечается, что на смертность повлияли задержки с проведением тестов на коронавирус, несвоевременная постановка диагноза и назначения лечения, а также дефицит коек и жизненно важных лекарств.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Индия корорнавирус

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