Экспорт газа из РФ в марте превзошел март докризисного 2019 года

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Экспорт российского газа (в ближнее и дальнее зарубежье) в марте 2021 года составил 19,9 млрд куб. м, с большим отрывом превзойдя экспорт за март 2020 года, а также экспорт за март докризисного 2019 года – 18,417 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы России.

При этом даже поправка на экспорт газа в Китай (сейчас поставляется порядка 1 млрд кубометров в месяц), который в марте 2019 года еще не начался, не меняет динамики между годами.

Таможенная статистика имеет ряд особенностей: она включает в себя только российский газ – не учитывает реэкспортируемый "Газпромом" центральноазиатский газ. Полную статистику экспорта за первый квартал "Газпром" опубликует уже в середине мая. В отношении ряда стран таможня в последующие периоды может предоставлять новые, более полные данные.