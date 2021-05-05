Brent приблизилась к отметке в $70/баррель на сигналах роста спроса

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в среду, Brent приближается к отметке в $70 за баррель на ожиданиях увеличения спроса вслед за снятием коронавирусных ограничений в США и Европе в преддверии летнего туристического сезона.

Накануне, 4 мая, американский президент Джо Байден заявил, что США ставят целью вакцинировать 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля. Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила смягчить действующие ограничения, разрешив въезд в ЕС привитым от COVID-19 туристам, а также туристам из стран с "хорошей эпидемиологической ситуацией". Тем временем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает отменить карантинные меры к 21 июня.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве в среду составила $69,4 за баррель, что на $0,52 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,32 (2%) - до $68,88 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $66,23 за баррель, что на $0,54 (0,82%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $1,2 (1,9%) - до $65,69 за баррель.

"Сейчас стоит внимательно следить за авиационными перевозками, - отмечает аналитик WTRG Economics Джеймс Уильямс. - Как внутренние, так и внешние авиаперевозки продолжат расти, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Индии".

"С учетом отмены многих ограничений в США и наличия отложенного спроса на путешествия можно ждать существенного роста спроса на автомобильное топливо этим летом", - цитирует эксперта MarketWatch.

Тем временем, данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 30 апреля, на 7,7 млн баррелей. Столь существенное падение, если оно будет подтверждено докладом Минэнерго США, станет максимальным с конца января.

Официальные данные о запасах в Соединенных Штатах за минувшую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 по Москве.