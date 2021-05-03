Урсула фон дер Ляйен предложила ЕС принимать вакцинированных туристов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Странам ЕС пора возвращать жизнь в сферу туризма и потому - пускать на свою территорию туристов из стран, в которых ситуация с коронавирусом COVID-19 не вызывает особых опасений, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предлагаем принимать у себя вакцинированных гостей. А также - людей (не обязательно вакцинированных - ИФ) из стран, в которых ситуация в сфере здравоохранения - хорошая", - написала она в твиттере.

Time to revive 🇪🇺 tourism industry & for cross-border friendships to rekindle - safely.



We propose to welcome again vaccinated visitors & those from countries with a good health situation.



But if variants emerge we have to act fast: we propose an EU emergency brake mechanism. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 3, 2021

По мнению фон дер Ляйен, "пора возродить туристический бизнес, а также - дружбу с другими странами. Но делать это нужно, соблюдая нормы безопасности".

Они подчеркнула, что ЕС нужен механизм, который позволит быстро ограничивать контакты с той или иной страной, если на ее территории возникнет опасный штамм COVID-19.