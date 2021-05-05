Brent подорожала до $69,71 за баррель

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в ожидании публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, при Brent приближается к отметке в $70 за баррель.

К 13:52 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,83 (1,21%), до $69,71 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,79 (1,2%), до $66,48 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные 4 мая, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 30 апреля, на 7,7 млн баррелей. Столь существенное падение, если оно будет подтверждено докладом Минэнерго США, станет максимальным с конца января.

По данным API, запасы бензина сократились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts ожидают, что официальные данные покажут снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,9 млн баррелей, бензина - на 500 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Поддержку рынку также оказывают ожидания увеличения спроса вслед за снятием коронавирусных ограничений в США и Европе в преддверии летнего туристического сезона.

Накануне президент Джо Байден заявил, что США ставят целью вакцинировать 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила смягчить действующие ограничения, разрешив въезд в ЕС привитым от COVID-19 туристам, а также туристам из стран с "хорошей эпидемиологической ситуацией". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает отменить карантинные меры к 21 июня.

Рынок надеется, что восстановление спроса в США и Европе позволит компенсировать его снижение из-за эпидемиологической ситуации в Азии, пишет S&P Global Platts.

"Очевидно, что рынок больше сфокусировался на открытии некоторых экономик, а не на новой волне COVID-19 в Индии, которая является третьим крупнейшим в мире потребителем нефти", - отмечают аналитики ING.

Эксперты объясняют такую реакцию рынка тем, что правительство Индии не хочет вводить общенациональный локдаун, несмотря на призывы принять соответствующие меры.