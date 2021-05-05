Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:37Заразились
на 05.05В России 4 847 489+7 975В мире 154 359 533+807 436

Brent подорожала до $69,71 за баррель

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в ожидании публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, при Brent приближается к отметке в $70 за баррель.

К 13:52 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,83 (1,21%), до $69,71 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,79 (1,2%), до $66,48 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные 4 мая, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 30 апреля, на 7,7 млн баррелей. Столь существенное падение, если оно будет подтверждено докладом Минэнерго США, станет максимальным с конца января.

По данным API, запасы бензина сократились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts ожидают, что официальные данные покажут снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,9 млн баррелей, бензина - на 500 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Поддержку рынку также оказывают ожидания увеличения спроса вслед за снятием коронавирусных ограничений в США и Европе в преддверии летнего туристического сезона.

Накануне президент Джо Байден заявил, что США ставят целью вакцинировать 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила смягчить действующие ограничения, разрешив въезд в ЕС привитым от COVID-19 туристам, а также туристам из стран с "хорошей эпидемиологической ситуацией". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает отменить карантинные меры к 21 июня.

Рынок надеется, что восстановление спроса в США и Европе позволит компенсировать его снижение из-за эпидемиологической ситуации в Азии, пишет S&P Global Platts.

"Очевидно, что рынок больше сфокусировался на открытии некоторых экономик, а не на новой волне COVID-19 в Индии, которая является третьим крупнейшим в мире потребителем нефти", - отмечают аналитики ING.

Эксперты объясняют такую реакцию рынка тем, что правительство Индии не хочет вводить общенациональный локдаун, несмотря на призывы принять соответствующие меры.

Brent WTI США API Минэнерго Индия коронавирус Джо Байден Борис Джонсон Великобритания Евросоюз

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3628 пунктов

Москва и Петербург вошли в топ-10 городов по росту цен на элитное жилье

Москва и Петербург вошли в топ-10 городов по росту цен на элитное жилье

Brent приблизилась к отметке в $70 на сигналах роста спроса

Brent приблизилась к отметке в $70 на сигналах роста спроса

Рубль утром слегка укрепляется к доллару и слабеет к евро

Рубль утром слегка укрепляется к доллару и слабеет к евро

РФ ввела запрет на экспорт гречихи и гречки с 5 июня по 31 августа

РФ ввела запрет на экспорт гречихи и гречки с 5 июня по 31 августа

"Роснефть" вышла из проектов во Вьетнаме

"Роснефть" вышла из проектов во Вьетнаме

Прямые иностранные инвестиции в мире в 2020 г. упали до минимума за 15 лет

Цена нефти Brent впервые с 15 марта превысила $69 за баррель

Цена нефти Brent впервые с 15 марта превысила $69 за баррель
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');