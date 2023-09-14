"Грин Драйв" за 2023 год увеличит сеть электрозаправок в России в 1,6 раза

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Грин Драйв" (Green Drive, учреждено экс-президентом АФК "Система" (MOEX: AFKS) Андреем Дубовсковым) до конца 2023 года планирует ввести в эксплуатацию 20 электрозарядных станций, сообщила пресс-служба компании.

Сейчас в сети ЭЗС "Грин Драйв" 34 зарядные станции в 10 регионах. Таким образом, к 2024 году их число вырастет в 1,6 раза.

В августе компания отпустила на ЭЗС более 80 тысяч кВт.ч. электроэнергии, что является максимальным показателем за время работы зарядных станций (с августа 2021 года).

"За два полных года работы Green Drive в батареи электромобилей было отпущено уже 900 МВт.ч электроэнергии, а в ближайшие два месяца ожидается преодоление рубежа в 1 ГВт.ч", - отмечается в пресс-релизе.

ООО "Грин Драйв" зарегистрировано 4 мая 2021 года. По данным ЕГРЮЛ на 14 сентября 2023 года, Дубовсков является мажоритарным владельцем компании.

"Грин Драйв" реализует комплексный проект по оснащению "быстрыми" ЭЗС трассы М-4 "Дон" на всем ее протяжении от Москвы до городов Черноморского побережья Краснодарского края. Всего до конца 2024 года в рамках проекта компания планирует установить 50 "быстрых" зарядных станций.

Планы стимулирования электромобильности в РФ воплотились в двухэтапную концепцию развития производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года, которая была опубликована летом 2021 года.

Первый ее этап предполагает выпуск в России к 2024 году 25 тысяч электрокаров и запуск не менее 9,4 тысячи зарядных станций для них, треть из которых "быстрые", подпитывающие автомобиль менее чем за час. На втором этапе планируется довести долю производимых в стране электромобилей до 10% от общего объема выпуска автомашин, запустить локальный выпуск ячеек тяговых аккумуляторных батарей, катодных и анодных материалов, а также наладить работу 72 тысяч ЭЗС, 40% из которых будут "быстрыми". Планируется также создать 1 тыс. водородных заправок (водородные топливные элементы в сочетании с тяговой аккумуляторной батареей позволяют увеличить запас хода).

За десятилетие в электромобильной отрасли России, согласно концепции, планируется создание 39 тысяч рабочих мест.