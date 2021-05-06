Председатель совета директоров UBS Аксель Вебер уступит место женщине

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров швейцарского банка UBS Group AG Аксель Вебер, который планирует оставить этот пост в 2022 году, предложил рассмотреть возможность назначить вместо него женщину, сообщает Bloomberg.

"Мой переход дает банку хорошую возможность выдвинуть председателем женщину, и я намерен серьезно рассмотреть этот вопрос", - сказал он на конференции.

UBS планирует назначить Веберу преемника на общем собрании акционеров в следующем году, отмечает Bloomberg. Вебер, которому сейчас 64 года, планирует уйти в отставку после десяти лет пребывания на посту председателя совета директоров.

Поиск преемника уже ведет старший независимый директор Джереми Андерсон. Вебер также участвует в процессе поиска наряду с гендиректором UBS Ральфом Хамерсом.

Вебер напомнил в ходе выступления, что, когда он начинал работать в UBS, в планах банка было, чтобы женщины составляли не менее половины членов совета директоров. Пока это лишь одна треть, сказал он.