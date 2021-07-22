Доля женщин в советах директоров компаний США почти достигла трети

В мире по этому показателю лидирует Ирландия

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Доля женщин в советах директоров компаний, акции которых входят в расчет американского фондового индекса Standard & Poor's 500, в 2020 году выросла до 29% по сравнению с 19% в 2014 году, свидетельствуют данные исследовательской компании BoardEx.

Как отмечает издание Barron's, это число может увеличится на фоне призывов инвесторов к большему гендерному и этническому разнообразию составов советов директоров.

Исследование BoardEx, проведенное в 26 странах, показло, что в 2020 году Ирландия обошла Португалию, добившись наибольших успехов в плане расширения представленности женщин в структурах корпоративного управления.

Количество женщин в советах директоров компаний, входящих в состав ирландского фондового индекса ISEQ 20, выросло более чем вдвое - до 31,3% по сравнению с 12% в 2014 году. Это максимальный рост среди 26 стран.

Португалия занимает второе место в этом рейтинге. Доля женщин-директоров в компаниях португальского индекса PSI-20 составила 23,6% против 8%. На третьем месте оказалась Малайзия, следом идут Бельгия и Великобритании.

"Полученные в этом году данные свидетельствуют об улучшении показателей во всех странах за шестилетний период, при этом наименьший рост зафиксирован в тех странах, где доля женщин в советах директоров уже была высокой к началу этого периода", - отмечает BoardEx.