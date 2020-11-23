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В Германии предложили ввести квоты для женщин в руководстве компаний

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Германии согласовало законопроект о введении обязательных гендерных квот для руководства публичных компаний, пишет Financial Times.

В соответствии с законопроектом, в правление, состоящем более чем из трех человек, должна будет входить как минимум одна женщина. Он также предусматривает введение 30%-ной доли женщин в советах директоров компаний, в которых государству принадлежит мажоритарная доля, а также гендерных квот для госучреждений.

В 2015 году в стране ввели систему добровольных квот, но она не привела к гендерному равенству. В компаниях заявляли, что введение обязательных квот будет вмешательством в их внутренние дела, и отмечали, что на высокие должности мало подходящих кандидаток.

По данным AllBright Foundation, доля женщин в руководстве компаний, входящих в индекс DAX, составляет 12,8%. В США этот показатель составляет 28,6%, в Швеции - 24,9%, в Великобритании - 24,5%.

В Германии наблюдается сокращение количества женщин на высших руководящих постах. В начале сентября их было 23, а годом ранее их было 29.

С учетом средних и малых компаний, входящих в расчет индексов MDAX и SDAX, доля женщин на руководящих должностях 160 публичных германских компаний составляет лишь 10%. При этом женщины не представлены в руководстве 11 компаний из DAX.

Законопроект, который обсуждался рабочими группами входящих в правящую коалицию партий, будет представлен руководству партий для одобрения на этой неделе и принят в ближайшие месяцы, сообщили в Минюсте ФРГ.

"Мы предоставляем квалифицированным и мотивированным женщинам возможности, которых они достойны", - заявила министр юстиции Кристина Ламбрехт.

Германия Минюст Кристина Ламбрехт

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