Производитель вегетарианского мяса Beyond Meat получил чистый убыток больше прогноза

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель растительных заменителей мяса Beyond Meat завершил первый квартал 2021 года с чистым убытком, отметив сохраняющееся негативное давление пандемии COVID-19 на сферу общественного питания.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил $27,3 млн, или 43 цента в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибыль. в размере $1,8 млн, или 3 цента на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Скорректированный убыток составил $26,2 млн, или 42 цента на акцию.

Выручка увеличилась на 11% - до $108,2 млн.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированный убыток компании на уровне 19 центов на акцию при выручке в $112,6 млн.

Розничные продажи Beyond Meat в США в минувшем квартале подскочили на 28%, при этом продажи предприятиям общественного питания упали на 26%.

Во втором квартале компания планирует получить выручку в диапазоне $135-150 млн, что будет на 19-32% выше показателя за тот же период 2020 года.

Котировки акций Beyond Meat на дополнительных торгах в четверг упали на 7%. Капитализация компании за последний год сократилась примерно на 6%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 47%.