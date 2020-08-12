Производитель майонеза "Слобода" начнет выпускать вегетарианское мясо

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Производитель майонеза "Слобода" и масла Altero группа "Эфко" вложила 100 млн рублей в производство котлет для бургеров на растительной основе, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании. Белок на основе сои для этого создали во входящем в группу центре "Бирюч-НТ".

Мощность пилотной линии составит 500 кг "мяса" в месяц. Гендиректор "Эфко Инноваций" Андрей Зюзин сказал, что в общепит соевое мясо должно поступить в сентябре, а в массовую розницу - в 2021 году.

Продукт продегустировали представители Subway и "Додо Пицца" и, как пишет газета, задумались о закупках таких котлет.

"Эфко" может стать первой крупной российской компанией, которая вышла на рынок растительного мяса и будет конкурировать с американской Beyond Meat, пишет издание. Продукцию от Beyond Meat продают в сетях "Азбука вкуса" и "Перекресток" примерно по 1000 рублей за две котлеты. Источники "Коммерсанта" называли высокую цену этого продукта главным препятствием для продвижения бренда в России. В "Эфко" заявили, что ее "мясо" будет в пять-семь раз дешевле.

Опрошенные изданием эксперты считают, что успех соевого мяса от "Эфко" будет зависеть от маркетинга этой продукции.

В ГК "Эфко" ожидают, что к 2025 году продажи растительных аналогов мяса в мире достигнут $4 млрд против $160 млн в 2018 году.