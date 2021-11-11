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Производитель растительного мяса Beyond Meat утроил квартальный убыток

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В III финансовом квартале (завершился 2 октября) американский производитель растительных заменителей мяса Beyond Meat увеличил чистый убыток в 2,8 раза, до $54,816 млн, или 87 центов в расчете на акцию, против $19,285 млн, или 31 цента на акцию годом ранее.

Выручка компании выросла на 12,7% и достигла $106,4 млн против $94,4 млн годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали выручку на уровне $109,2 млн.

Beyond Meat прогнозирует выручку в текущем финквартале в диапазоне $85-110 млн, сторонние аналитики - на уровне $130,5 млн.

Котировки акций Beyond Meat на дополнительных торгах в среду рухнули на 18,6% после публикации отчетности. С начала текущего года капитализация компании уменьшилась на 25% (до $6,2 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 23,7%.

Beyond Meat США

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