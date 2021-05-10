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Цены на нефть продолжают расти

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в понедельник на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после кибератаки.

Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline, через который поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США, 7 мая. Его работа все ещё не восстановлена.

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"Основным вопросом является то, как долго продлится приостановка работы. Очевидно, чем дольше она длится, тем больше это будет способствовать росту цен на нефтепродукты", - отмечают аналитики ING, на которых ссылается S&P Global Platts.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на восемь единиц - до 448 установок.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 мск составляет $68,64 за баррель, что на $0,36 (0,53%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,19 (0,3%) - до $68,28 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,33 (0,51%) - до $65,23 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,19 (0,3%) - до $64,9 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Colonial Pipeline США S&P Global Platts Brent ICE Futures Dow Jones

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