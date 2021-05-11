"Мосбиржа" купит платформу по подбору страховых и банковских продуктов Inguru

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила, что приобрела 70% в электронной платформе по подбору страховых и банковских продуктов Inguru, а в ближайшие пять лет может консолидировать этот актив.

В компании рассчитывают, что партнерство "Московской биржи" и Inguru в рамках платформы личных финансов "Финуслуги" "расширит возможности для клиентов и позволит им получать лучшие условия в области страхования и банковских услуг".

Биржа не раскрывает сумму сделки, она будет зависеть от динамики операционных и финансовых показателей приобретаемой платформы.

На сегодняшний день платформа Inguru предлагает клиентам сервисы сравнения и покупки услуг (ОСАГО, автокаско, ипотека, кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты, вклады, дебетовые карты, микрозаймы). Ежемесячная аудитория составляет более 1 млн человек. К платформе подключены 16 страховых компаний ("Росгосстрах", "АльфаСтрахование", "Ренессанс Страхование", СОГАЗ, ВСК, "Ингосстрах", "Согласие", МАКС и другие).

"Inguru - одна из лидирующих платформ по подбору финансовых услуг частными клиентами. Приобретение компании является частью стратегии "Московской биржи" по выходу на смежные рынки. Сервисы компании будут интегрированы в платформу "Финуслуги" и расширят линейку предлагаемых продуктов. Сотрудники Inguru обладают большой экспертизой и продолжат развивать платформу уже в составе команды "Финуслуг", - сказал через пресс-службу предправления "Мосбиржи" Юрий Денисов.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ранее владельцами Inguru через ООО "Дисоверс" в равных долях была семья Хасаншиных - Равиль, Рустам и Ринат. Чистая прибыль компании за 2020 год выросла в 2,6 раза, до 54,7 млн рублей, а выручка - в 2,4 раза, до 350,4 млн рублей. Активы увеличились за год в три раза, до 88,7 млрд рублей.

"Московская биржа" представила маркетплейс "Финуслуги" 15 октября 2020 года. Пользователи платформы могут открывать банковские депозиты и приобретать электронные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) онлайн, без визита в офис. Планируется, что спектр продуктов платформы будет расширяться.