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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Набсовет "Мосбиржи" 5 июля обсудит будущее проекта "Финуслуги"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "Московской биржи" на заседании 5 июля обсудит дальнейшее развитие проекта "Финуслуги", сообщила торговая площадка.

Набсовет также обсудит вопрос о раскрытии информации ПАО "Московская биржа".

Мосбиржа запустила платформу "Финуслуги" в октябре 2020 года. На ней граждане могут приобретать финансовые продукты онлайн, в частности, открывать и пополнять вклады, оформлять кредиты, покупать электронные полисы ОСАГО и "народные" облигации.

Акционерами Мосбиржи являются свыше 496 тысяч физических и более 1,5 тысяч юридических лиц. Основными являются Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (5,3%), State Street Bank & Trust Company (5,3%) и Capital Group Companies (5,2%). Доля акций, находящихся в свободном обращении (free float), составляет 64%.

В группу "Московская биржа" также входят "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).

Мосбиржа Финуслуги
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