Комсомольский НПЗ в апреле получил максимальные объемы нефти с весны 2020 года

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Поставки нефти на два дальневосточных нефтеперерабатывающих завода - Комсомольский ("дочка" НК "Роснефть") и Хабаровский (входит в ННК Эдуарда Худайнатова) - в апреле составили 676 тысяч тонн и 291 тысяч тонн соответственно.

Из оперативной сводки ЦДУ ТЭК следует, что загрузка сырьем Комсомольского НПЗ в последние месяцы растет. Причем поставки в прошлом месяце стали максимальными с мая прошлого года, когда завод получил 677 640 тонн нефти. В период с июня 2020 года по март 2021 года объемы варьировались от 319 тысяч до 5 90 090 тонн в месяц.

В целом за 4 месяца 2021 года на завод поступило более 2,2 млн тонн нефти, что на 550 350 тонн превышает план. Однако годом ранее за этот же период получено около 2,48 млн тонн нефти, или на 11,3% больше.

Поставки нефти на Хабаровский нефтезавод в апреле 2021 года, напротив, значительно снизились и стали минимальными с апреля прошлого года, когда они составляли 270 тысяч тонн.

С начала текущего года НПЗ получил порядка 1,45 млн тонн сырья, что на 250 360 тонн ниже плана и на 2,6% меньше, чем за январь-апрель 2020 года (около 1,49 млн тонн).

В конце января и в начале февраля регионы Дальнего Востока столкнулись с нехваткой бензина. Самой напряженной была ситуация в Хабаровском крае, что было связано, в том числе с модернизацией на Хабаровском НПЗ.