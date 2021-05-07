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Правительство приняло дополнительные меры по стабилизации цен на топливо

Продавцов топлива на бирже, в частности, обязали планировать объемы его продажи на месяц вперед

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, совершенствующее механизм реализации топлива на бирже для стабилизации цен на внутреннем рынке, сообщила пресс-служба правительства РФ.

В частности, новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. "Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперед. Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС", - говорится в пресс-релизе.

"Крупные российские нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС", - отмечается в сообщении.

Кроме того, торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода (ранее - только ж/д поставки). "Это позволит отдельным компаниям отгружать еще больше нефтепродуктов. Также гарантируется, что реализованное на бирже топливо дойдет до пунктов, где покупатели забирают товар", - поясняется в сообщении.

Принятый документ поможет стабилизировать ситуацию на топливном рынке, окажет сдерживающее влияние на общую инфляционную динамику, подчеркивают в правительстве.

Михаил Мишустин

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