Цены на АЗС России продолжили рост девятую неделю подряд

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин девятую неделю подряд растут на АЗС России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

На прошлой неделе, за которую приводится статистика (4-11 марта), топливо продолжало дорожать во всех округах России без исключений.

Сильнее всего рост цен вторую неделю подряд наблюдается на Дальнем Востоке. Помимо Бурятии (на прошлой неделе еще +60-62 коп.), Забайкалья (+30 коп.), Приморского (+39-41 коп.) и Хабаровского края (+42-47 коп.), цены на прошлой неделе повышались также в Амурской области (+47-48 коп.), Еврейской автономной области (+42-44 коп.) и Камчатском крае (+56-95 коп.).

В Крыму и Севастополе цены на бензин выросли за неделю еще на 25-43 коп. и 11-31 коп. соответственно.

В результате средние цены в России бензина Аи-92 на прошлой неделе выросли на 10 копеек - до 44,67 руб./л, Аи-95 - на 9 копеек - до 47,98 руб./л. Цены на зимнее дизтопливо выросли за неделю на 6 копеек - до 49,44 руб./л, на летнее дизтопливо - на 6 копеек, 46,89 руб./л (используется в Поволжье, В Севастополе, на Алтае, Чечне и некоторых центральных регионах страны).

Цены на заправках России непрерывно растут с начала января. В конце января цены на заправках Дальнего Востока приостановили рост и были стабильными в течение трех недель. Тогда (конец января - начало февраля) из-за остановки установки каталитического риформинга на Хабаровском НПЗ "Независимой нефтегазовой компании" автомобилисты Хабаровского края, Приморья, Амурской области, Еврейской АО и Забайкалья испытывали недостаток бензина. Работа установки на Хабаровском НПЗ была возобновлена 3 февраля, а 6 февраля начался выпуск бензина Аи-95. В конце февраля цены на бензин на Дальнем Востоке снова пошли вверх.