Владелец Victoria's Secret превратит этот бренд в отдельную компанию

Акции новой компании будут торговаться на открытом рынке

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американская L Brands Inc., владеющая брендами Victoria's Secret и Bath & Body Works, объявила о выделении их в отдельные компании, акции которых будут торговаться на открытом рынке.

Данный процесс планируется завершить в августе 2021 года, сообщается в пресс-релизе компании.

Главный исполнительный директор L Brands Эндрю Меслоу продолжит занимать эту должность и возглавит Bath & Body Works после выделения. CEO Victoria's Secret Мартин Уотерс продолжит руководить компанией после разделения. Другие изменения в управленческих командах и состав советов директоров обеих компаний будут обнародованы позднее.

Victoria's Secret является одним из наиболее известных в мире производителей нижнего белья, купальников, косметики и парфюмерии. Bath & Body Works продает товары по уходу за телом, мыло и санитайзеры, ароматизаторы и свечи.

L Brands также опубликовала предварительные оценки прибыли за первый финансовый квартал, который завершился 1 мая.

Ожидается, что чистая прибыль составит около $0,97 в расчете на акцию, скорректированная прибыль - $1,25 на акцию (по сравнению с прогнозом в $0,85-1), говорится в сообщении. Операционная прибыль, по прогнозу, будет находиться на уровне $570 млн.

Выручка L Brands увеличилась до $3,024 млрд по сравнению с $1,654 млрд за первый финквартал прошлого года. Относительно 2019 года прирост составил 15%.

Компания планирует обнародовать окончательную отчетность после закрытия рынка 19 мая.

Котировки акций L Brands падают на 3,5% в начале торгов во вторник. С начала текущего года капитализация компании взлетела на 85% и составляет сейчас $19,2 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 11,5% за этот период.