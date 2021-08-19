Квартальная выручка Victoria's Secret выросла на 50%, но не достигла прогноза

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американская компания Victoria's Secret, владеющая одноименным брендом нижнего белья, во втором финансовом квартале увеличила выручку на 50% в годовом исчислении, до $1,61 млрд.

При этом выручка компании во втором квартале допандемийного 2019 года была больше на 10% и составляла $1,79 млрд. В компании сокращение показателя связали с закрытием 240 магазинов по всему миру.

Чистая прибыль Victoria's Secret во втором квартале составила $151,1 млн, или $1,71 в расчете на акцию. За аналогичный период прошлого года компания получила убыток в $199,5 млн, или $2,26 на акцию.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $1,59 в расчете на акцию при выручке $1,69 млрд.

Компания ожидает в третьем финквартале получить прибыль на уровне $0,6-0,7 на акцию при росте выручки на 5-9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Это первая финансовая отчетность Victoria's Secret после выделения бизнеса по производству и продаже нижнего белья под этим брендом из корпорации L Brands Inc. Последняя в свою очередь была переименована и получила название бренда парфюмерных изделий Bath & Body Works. Все упомянутые выше показатели сопоставимы, характеризуют именно состояние бизнеса нижнего белья под брендом Victoria's Secret.

В результате выделения акционеры получили по одной бумаге Victoria's Secret за три акции L Brands. Акции Victoria's Secret торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером VSCO.

Компания объявила о намерении провести ребрендинг и стать более клиентоориентированной. В частности, Victoria's Secret планирует привлекать моделей plus size и использовать соответствующие манекены для демонстрации своих товаров.

Котировки акций Victoria's Secret снижаются на 7,9% в ходе предварительных торгов в четверг.