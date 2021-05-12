Индекс Dow Jones пережил худший день с февраля

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник, вторую сессию подряд, при этом Dow Jones Industrial Average продемонстрировал максимальное однодневное падение с 26 февраля на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу ускорения инфляции в США.

В то же время акции многих технологических компаний, которые днем ранее подверглись распродаже, завершили сессию в плюсе, отыграв первоначальные потери.

"Инфляция - это вопрос, который сейчас у всех на уме, и он привносит большую неопределенность", - отмечает стратег Bessemer Trust Питер Лангас.

Некоторые инвестиционные менеджеры опасаются, что для сдерживания инфляции Федеральная резервная система (ФРС) США может начать сворачивание стимулов раньше, чем планировалось. Однако, по мнению президента Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльза Эванса, говорить об этом рано, поскольку как инфляция, так и занятость в США далеки от целей Федрезерва.

"Я думаю, потребуется довольно много времени, чтобы мы могли увидеть усиление инфляции и рост занятости в реальных данных", - сказал он в интервью CNBC, отметив, что его не обеспокоил бы подъем инфляции выше 2%-ного целевого показателя ФРС.

В среду министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в апреле. По прогнозам аналитиков, инфляция в прошлом месяце подскочила до самого высокого уровня с сентября 2011 года, пишет Trading Economics.

Между тем опубликованные во вторник данные показали, что количество открытых вакансий в США в марте впервые превысило 8 млн.

Показатель вырос на 597 тысяч и достиг 8,123 млн с пересмотренных 7,526 млн в феврале, сообщается в отчете министерства труда (JOLTS). Это максимальный уровень с момента начала ведения расчетов в декабре 2000 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 7,5 млн с ранее объявленного февральского показателя в 7,367 млн, по данным Trading Economics.

В центре внимания рынка также продолжающийся сезон корпоративной отчетности.

Американская Palantir Technologies Inc., поставщик решений для работы с большими данными, в первом квартале увеличила чистый убыток вдвое. Тем не менее бумаги компании подскочили в цене на 9,4% во вторник.

Акции Occidental Petroleum Corp. подешевели на 7,9%, хотя американский сланцевый производитель сократил чистый убыток в первом квартале 2021 года в шесть раз по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда его показатели включали в себя крупные разовые расходы.

Котировки бумаг Perrigo Co. PLC выросли на 2,8%, несмотря на более слабые, чем ожидалось, финансовые показатели фармкомпании в первом квартале.

Американская L Brands Inc., владеющая брендами Victoria's Secret и Bath & Body Works, во вторник объявила о выделении их в отдельные компании, акции которых будут торговаться на открытом рынке. Бумаги L Brands потеряли в цене 1,8% по итогам торгов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 473,66 пункта (1,36%) и составил 34269,16 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 36,33 пункта (0,87%) - до 4152,1 пункта.

Nasdaq Composite потерял 12,43 пункта (0,09%) и составил 13389,43 пункта. Ранее в ходе торгов он коснулся шестинедельного сессионного минимума на уровне 13107,67 пункта.