Фондовый рынок США упал на данных об инфляции

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Американский фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в среду, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 показали максимальное трехдневное падение примерно за семь месяцев на фоне возросшего беспокойства по поводу инфляции в США после публикации апрельских данных.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет - с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца - рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.

"Это заставляет инвесторов немного нервничать, поскольку акции по-прежнему торгуются вблизи исторических максимумов", - заявил глава департамента глобальных рынков Citizens Bank Тони Бедикян.

Выступая на мероприятии, организованном Национальной ассоциацией экономики бизнеса (NABE) в Вашингтоне, заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида сказал, что его удивили последние данные об инфляции. По его словам, если спрос продолжит превышать предложение и инфляция поднимется выше 2%-ного целевого показателя ФРС, регулятор незамедлительно примет меры. Однако он ожидает, что рост потребительских цен в условиях возобновления экономической активности будет временным.

Признаки усиления инфляции в США оказали давление на рынок на этой неделе, пишет Dow Jones. Инвесторы опасаются, что для сдерживания инфляции Федрезерв может повысить краткосрочные процентные ставки раньше, чем планировалось. В то же время, по мнению ряда представителей американского ЦБ, экономика по-прежнему нуждается в поддержке со стороны низких ставок.

Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард заявила во вторник, что, несмотря на хорошие перспективы экономики США, Федрезерв все еще далек от достижения целевых показателей занятости и инфляции, поэтому необходимо придерживаться терпеливого подхода к денежно-кредитной политике.

"Перспективы благоприятные, однако риски сохраняются, и мы далеки от достижения наших целей, - сказала Брейнард на пресс-конференции. - Когда экономика полностью откроется и восстановление наберет обороты, важно будет по-прежнему терпеливо фокусироваться на достижении максимальной занятости и целевого уровня инфляции".

Схожую точку зрения выразил и председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер, выступивший на отдельном мероприятии во вторник: "Хотя ситуация в экономике улучшается, процесс восстановления еще продолжается, и пока нет причин сворачивать поддержку".

Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик во вторник также высказался в поддержку мягкой денежно-кредитной политики, заявив о необходимости "сохранять ставки на низком уровне и принимать активное участие в усилиях по стимулированию экономической активности".

В лидерах падения в среду оказались акции технологических компаний. Цена бумаг Microsoft Corp., Amazon.com Inc. и Apple Inc. снизилась более чем на 2%. Бумаги Tesla Inc. подешевели более чем на 4%, Alphabet Inc. - более чем на 3%.

В то же время акции компаний энергетического сектора подорожали на фоне роста цен на нефть, оказав некоторую поддержку рынку. Котировки акций Occidental Petroleum Corp. повысились на 2,4%, бумаги Chevron Corp. и Marathon Oil Corp. прибавили 0,6% и 0,4% соответственно.

Акции американской Electronic Arts Inc. подешевели на 1,2%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире сократил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале и дал слабый прогноз на год.

Рыночная стоимость американского страхового стартапа Lemonade Inc. упала на 18,5%. Финансовые результаты компании превзошли ожидания рынка, но она дала разочаровывающий прогноз на текущий квартал.

Капитализация TransUnion уменьшилась на 1,8%. Американское бюро кредитных историй TransUnion увеличило квартальные дивиденды на 27% - до 9,5 цента на акцию по сравнению с 7,5 цента.

Котировки акций FuboTV Inc. подскочили на 9,7%. Компания, которая предлагает платформу для прямых трансляций спортивных событий, зафиксировала рост выручки более чем вдвое в первом квартале и улучшила прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 681,5 пункта (1,99%) и составил 33587,66 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 89,06 пункта (2,14%) - до 4063,04 пункта.

Nasdaq Composite потерял 357,75 пункта (2,67%) и составил 13031,68 пункта.

С начала этой недели Dow Jones снизился на 3,4%, а S&P 500 - на 4%, оба индекса понесли сильнейшие трехдневные потери с конца октября. Nasdaq упал на 5,2% на этой неделе - это максимальное трехдневное снижение с начала марта.