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Владелец "Уралхима" Мазепин лично возглавил компанию

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Дмитрий Мазепин, дважды за последние три года сменив гендиректора "Уралхима", решил сам возглавить компанию. Он займет эту должность с 12 мая, сообщил "Уралхим".

В конце апреля компанию покинул Александр Прыгунков, назначенный CEO "Уралхима" в декабре 2020 года вместо Сергея Момцемлидизе. Источники в отрасли тогда сказали "Интерфаксу", что Мазепин решил лично возглавить "Уралхим".

В декабре прошлого года Мазепин неожиданно поменял руководство подконтрольных ему "Уралхима" и "Уралкалия". Новым главой "Уралхима" стал Прыгунков, бывший первый вице-президент девелоперской группы "ПИК". "Уралкалий" возглавил технический директор компании Виталий Лаук.

В отрасли говорили, что Прыгунков будет руководить обоими активами Мазепина в должности главы управляющей компании.

До этого глава "Уралхима" менялся в 2018 году, когда Сергей Момцемлидзе пришел на эту должность вместо Дмитрия Коняева, руководившего компанией с 2011 года.

"Уралхим" - один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, был создан в 2007 году на базе химических активов, подконтрольных Мазепину. Выручка компании в 2020 году составила 82,8 млрд рублей, чистый убыток - 45,9 млрд рублей. Общий долг "Уралхима" по итогам 2020 года достиг 493,9 млрд рублей.

Уралхим Дмитрий Мазепин Александр Прыгунков Сергей Момцемлидзе

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