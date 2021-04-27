Источники сообщили о планах владельца "Уралхима" лично возглавить компанию

Дмитрий Мазепин Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин может лично возглавить компанию, рассказали "Интерфаксу" несколько источников в отрасли.

Ранее во вторник стало известно, что гендиректор "Уралхима" Александр Прыгунков, занявший этот пост только в декабре 2020 года, 26 апреля покинул компанию по собственному желанию.

Временно исполнять обязанности CEO будет бывший глава компании Сергей Момцемлидзе, но уже в скором времени эту должность может занять Мазепин, говорят собеседники агентства.

В "Уралхиме" от комментариев отказались.

В декабре прошлого года Мазепин решил сменить руководство подконтрольных ему "Уралхима" и "Уралкалия". Новым главой "Уралхима" стал Прыгунков, бывший первый вице-президент девелоперской группы "ПИК". "Уралкалий" возглавил технический директор компании Виталий Лаук.

В отрасли говорили, что Прыгунков будет руководить обоими активами Мазепина в должности главы управляющей компании. От идеи объединения "Уралхима" и "Уралкалия" в одно юрлицо, которая обсуждалась несколько лет, бизнесмен отказался.

"Уралхим" - один из крупнейших в России производителей минудобрений, создан в 2007 году на базе химических активов, подконтрольных Мазепину. Выручка компании в 2020 году составила 82,8 млрд рублей, чистый убыток - 45,9 млрд рублей. Общий долг "Уралхима" по итогам 2020 года достиг 493,9 млрд рублей.