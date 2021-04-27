Гендиректор "Уралхима" Прыгунков покинул компанию

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор ОХК "Уралхим" Александр Прыгунков покинул компанию с 26 апреля по собственному желанию, сообщил "Уралхим".

Прыгунков возглавил "Уралхим" в декабре прошлого года, сменив на этом посту Сергея Момцемлидзе. До прихода в химкомпанию он занимал должность первого вице-президента - операционного директора девелоперской группы "ПИК".

Планировалось, что Прыгунков займется форсированным переводом "Уралхима" в цифровое пространство для повышения лояльности и долговременности сотрудничества с клиентами, а также внедрением современных подходов в управлении бизнесом.

"Несмотря на наше недолгое сотрудничество, Александр справился с первостепенными задачами в области цифровой трансформации компании", - отметил бенефициар, председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин, чьи слова приводятся в сообщении.

"Уралхим" - один из крупнейших в России производителей минудобрений, создан в 2007 году на базе химических активов, подконтрольных Мазепину. Выручка компании в 2020 году составила 82,8 млрд рублей, чистый убыток - 45,9 млрд рублей. Общий долг "Уралхима" по итогам 2020 года достиг 493,9 млрд рублей.