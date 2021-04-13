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Замглавы Минэкономразвития Оксану Тарасенко освободили от должности

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Оксану Тарасенко от должности заместителя министра экономического развития РФ "по ее просьбе".

Соответствующие распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее источник в министерстве сообщал "Интерфаксу", что Тарасенко планирует перейти на работу в одну из государственных компаний. По информации газеты "Коммерсантъ", Тарасенко может перейти в "Роснефть" и стать советником президента компании в ранге вице-президента. Предполагается, что она будет курировать правовые вопросы и GR.

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, предстоящий переход Тарасенко в нефтяную компанию подтверждал. В самой "Роснефти" от комментариев отказались.

В качестве заместителя министра Тарасенко курировала в ведомстве работу департаментов стратегического развития и инноваций, а также департамент развития цифровой экономики.

На должность замглавы Минэкономразвития она была назначена в конце декабря 2018 года, когда являлась помощником министра.

В 2015-2018 гг. Тарасенко возглавляла в Минэкономразвития департамент корпоративного управления (который, в частности, отвечает в министерстве за вопросы приватизации).

С января по май 2015 года временно исполняла обязанности директора департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития.

В 2011-2015 годах Тарасенко работала помощником руководителя, начальником управления организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности, начальником отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества.

Михаил Мишустин Оксана Тарасенко Роснефть

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