В ФРС удивились росту инфляции в США

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Возобновление экономической активности в США может занять больше времени, чем ее приостановка во время пандемии коронавируса на фоне сохраняющихся рисков для инфляции и занятости, считает заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида.

Выступая на мероприятии, организованном Национальной ассоциацией экономики бизнеса (NABE) в Вашингтоне, Кларида заявил, что его удивили апрельские данные об инфляции в США.

По его словам, если спрос продолжит превышать предложение и инфляция поднимется выше 2%-ного целевого показателя ФРС, регулятор незамедлительно примет меры. Однако он ожидает, что рост потребительских цен в условиях возобновления экономической активности будет временным.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные в среду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет – с сентября 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 3,6%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI в апреле увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца – рекордный подъем с июня 2009 года. Эксперты ожидали повышения всего на 0,2%. В марте показатель вырос на 0,6%.

"Я ожидаю, что инфляция вернется к нашей долгосрочной цели на уровне 2% в 2022 и 2023 годах, или будет немного превышать этот показатель", - сказал Кларида, отметив, что это вписывается в новую стратегию Федрезерва.

Между тем он выразил обеспокоенность по поводу перспектив роста числа рабочих мест в США в ближайшее время.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 266 тыс., свидетельствуют данные министерства труда, опубликованные в прошлую пятницу. Безработица в стране в апреле выросла до 6,1% с 6%. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 978 тыс. и снижения безработицы до 5,8%.

"Краткосрочные перспективы рынка труда представляются более неопределенными, нежели перспективы активности", - сказал Кларида.

Он добавил, что "при текущих темпах роста числа рабочих мест – примерно на 500 тыс. в месяц за последние три месяца –занятость вернется к допандемийным уровням не раньше августа 2022 года".