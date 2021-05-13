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Экономисты стали сильно ошибаться в прогнозах по США в пандемию

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Экономистам стало сложнее давать прогнозы экономических показателей в условиях пандемии, пишет Bloomberg.

Об этом свидетельствуют значительные неточности в прогнозах по рынку труда и уровню инфляции в США. Число новых рабочих мест в апреле оказалось более чем на 730 тыс. ниже медианного прогноза аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Тем временем погрешность прогноза апрельского уровня инфляции, который составил 4,2%, стала максимальной с начала наблюдений в 1996 году.

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Аналитики ошибаются не впервые с начала пандемии. В прошлом году они не смогли спрогнозировать резкое улучшение ситуации на рынке труда США в мае.

Экономисты заявляют, что их модели не учитывают резких изменений, таких как быстрое возобновление работы компаний или нарушения в цепочках поставок.

"Экономические модели совсем непригодны для прогнозирования поворотных моментов, - отмечает главный экономист Barclays по США Майкл Гэйпен. - Они хороши для выявления тренда, однако пандемия – это череда поворотных моментов".

Помимо этого, в истории мало периодов, которые можно сравнить с пандемией. По словам Гэйпена, больше всего текущий деловой цикл похож на ситуацию времен Второй мировой войны, когда наблюдалась значительная нехватка ряда товаров и люди не могли покупать некоторые товары.

Модели также не могут спрогнозировать такие события, как глобальный дефицит полупроводников или резкий скачок спроса на поездки, которые приводят к значительным краткосрочным изменениям цен, отмечает старший аналитик BMO Captial Markets Дженнифер Ли. Рост цен на подержанные автомобили и грузовики, а также тарифов на авиаперелеты и отели в апреле был максимальным в истории, свидетельствуют данные министерства труда США.

США

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