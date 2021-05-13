Индексы МТС и Мосбиржи снизились на 0,6% в начале торгов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в четверг открылись снижением котировок вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на фоне всплеска инфляции в США в апреле, повысившей опасения сворачивания стимулирующих мер Федрезерва. Лидируют в откате бумаги "Мосбиржи" после отсечки годовых дивидендов.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,6%, до 3632,9 пункта, индекс РТС снизился на 0,6%, до 1538,28 пункта. Цены основных "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,8%.

Доллар подешевел на 25 копеек, до 74,38 рубля.

Подешевели акции "Московской Биржи" (-4,8%, до 180,48 рубля; дивиденды за 2020 год - 9,45 рубля на акцию), UC Rusal (-2,9%), "НЛМК" (-1,3%), Polymetal (-1,3%), "Роснефти" (-1,1%), "ММК" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Газпрома" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,6% "префы"), "Норникеля" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали расписки Ozon (+0,9%), TCS Group (+0,6%), акции "Ростелекома" (+0,6% и +0,3% "префы"), "Аэрофлота" (+0,1%).

Выручка ПАО "Ростелеком" в I квартале 2021 года составила 131,95 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в отчете оператора. Показатель выручки оказался немного хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", по данным которого выручка ожидалась в размере 132,6 млрд рублей.

После майской ребалансировки индексов MSCI интерес отмечается в акциях "ФСК ЕЭС", которые были включены в индекс MSCI Russia малой капитализации, что может привести к притоку инвестиций со стороны пассивных инвесторов, отслеживающих индекс, в размере $10 млн. В основной индекс MSCI Russia были включены расписки Ozon (можно ожидать приток от пассивных инвесторов в размере $200 млн), однако они подпали под распродажи вместе с технологическим сектором в США (депозитарные расписки Ozon торгуются на Nasdaq).

В США в среду индексы рынка акций упали на 2-2,7% на фоне возросшего беспокойства по поводу инфляции в США после публикации апрельских данных. В лидерах падения оказались акции технологических компаний, но подросли акции компаний энергетического сектора.

Потребительские цены в США выросли на 4,2% при прогнозах роста на 3,6% с мартовских 2,6%, рост показателя стал максимальным более чем за двенадцать лет - с сентября 2008 года. По сравнению с мартом индекс CPI вырос на 0,8% (рекордный подъем с июня 2009 года), при прогнозах роста на 0,2%.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида заявил, что его удивили последние данные об инфляции. По его словам, если спрос продолжит превышать предложение и инфляция поднимется выше 2%-ного целевого показателя ФРС, регулятор незамедлительно примет меры. Однако он ожидает, что рост потребительских цен в условиях возобновления экономической активности будет временным.

Инвесторы опасаются, что для сдерживания инфляции Федрезерв может повысить краткосрочные процентные ставки раньше, чем планировалось. В то же время, по мнению ряда представителей американского ЦБ, экономика по-прежнему нуждается в поддержке со стороны низких ставок.

В четверг в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Дефицит госбюджета США в апреле снизился до $225,579 млрд по сравнению с $738,022 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны. Это было обусловлено в том числе календарным фактором (переносом времени выплат ряда налогов физлицами и компаниями). Доходы бюджета выросли в прошлом месяце на 82% - до $439,186 млрд с $241,863 млрд годом ранее.

Расходы сократились на 32% и составили $664,766 млрд против $979,885 млрд в апреле прошлого года, когда правительство США запустило первый раунд программы поддержки населения на фоне пандемии COVID-19.

Тем не менее, за семь месяцев 2021 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 30,4% относительно сопоставимого периода годом ранее и составило рекордные $1 трлн 931,836 млрд.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 фингода, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн. При этом дефицит поднялся до 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП. Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах. Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.

Нефть утром в четверг дешевеет на фоне известий, что топливопровод Colonial Pipeline возобновляет работу; цена Brent находится на $1,2 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов российского рынка акций в среду. К 10:01 июльские фьючерсы на Brent дешевели на 1,3% в Лондоне, до $68,45 за баррель (+1,1% в среду), июньские фьючерсы на WTI дешевели в Нью-Йорке на 1,3%, до $65,23 за баррель (+1,2% накануне).

Компания-оператор пострадавшего от кибератаки американского топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, объявила о начале постепенного возобновления его работы, выход на полную мощность планируется на конец недели. Хакерская атака парализовала топливопровод 7 мая. В Белом доме заявляли, что хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями РФ.

Накануне цены поднимались до максимумов с марта на фоне оптимистичных прогнозов спроса во втором полугодии 2021 года и данных о снижении запасов топлива в США.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировое потребление нефти в 2021 году снизится на 5,4 млн баррелей в сутки (б/c). Это на 270 млн б/с ниже, чем в предыдущем отчете агентства.

Прогнозы по Европе и Америке были пересмотрены в сторону понижения на 320 тыс. б/с и 515 тыс. б/с соответственно в первом квартале 2021 года, усиление пандемии COVID-19 в Индии заставило МЭА понизить ее спрос во втором квартале на 630 тыс. б/с. Однако прогноз на второе полугодие оставлен примерно без изменений, исходя из ожиданий того, что кампании вакцинации продолжат расширяться, а пандемия в значительной степени находится под контролем.