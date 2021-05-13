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Топливопровод Colonial Pipeline возобновил работу

На возвращение к работе в обычном режиме уйдёт несколько дней

Топливопровод Colonial Pipeline возобновил работу
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Компания-оператор пострадавшего от кибератаки американского топливопровода Colonial Pipeline объявила о начале постепенного возобновления его работы.

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"Компания Colonial Pipeline сегодня возобновила работу своего трубопровода", - говорится в сообщении оператора. На возвращение к работе в обычном режиме потребует несколько дней, отмечается в сообщении.

В понедельник компания-оператор сообщила, что, как планируется, Colonial Pipeline возобновит работу на полную мощность к концу недели.

В ФБР сообщили, что хакерскую атаку на Colonial Pipeline провела группировка DarkSide. О причастности данной группировки сообщало со ссылкой на источники агентство Associated Press. По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денежных средств.

В сообщении Associated Press говорилось, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. AP отмечает, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве. По утверждению хакеров из DarkSide, часть доходов они передают на благотворительность.

Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, - 7 мая. Его работа все еще не восстановлена. В Белом доме заявляли, что хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями РФ.

Colonial Pipeline США DarkSide

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