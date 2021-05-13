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Дерипаска, комментируя тезис о "жадном" бизнесе, вспомнил историю с "Мечелом"

Дерипаска, комментируя тезис о "жадном" бизнесе, вспомнил историю с "Мечелом"
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Олег Дерипаска, комментируя возникшую в ходе отчета правительства в Госдуме тему "жадности" бизнеса, вспомнил историю, которая обогатила российский деловой лексикон идиомой "вызвать доктора", а ее фигуранту - "Мечелу" - стоила обвала капитализации более чем на треть за один день.

Тезис о "жадности" в речи премьер-министра Михаила Мишустина относился к торговым сетям и производителям продуктов питания, но затем, уже в сессии вопросов-ответов, спикер Госдумы Вячеслав Володин адресовал этот упрек всем компаниям, которые выводят значительные объемы средств из России за рубеж, в том числе через дивиденды.

"Я считаю, что здесь необходимо будет донастроить механизмы, в том числе, и механизмы налоговые (...) - если компания ведет агрессивную деятельность по выводу дивидендов, процентов, роялти из РФ, то соответствующие ставки прогрессивные налога на прибыль, какие-то другие подходы должны быть сделаны", - прокомментировал слова спикера Мишустин. Он сказал, что правительство будет ждать соответствующих предложений от депутатов, при этом добавил, что новые налоговые меры не должны "убить в бизнесе желание создавать новый продукт, экспортировать".

"Про "жадный бизнес". Это тоже инструмент, такие вербальные инвестиции. Жадный бизнес понял", - сказал Дерипаска на заседании возглавляемого им наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина в четверг.

"Теперь очень важно, какой следующий будет вариант обсуждения: "у доктора", или будет какая-то цивилизованная форма. Конечно, можно обсудить. Всегда проще делить доходы. Очень тяжело нагружать бизнес расходами. Они же в принципе правильные вещи говорят. "Мы видим у вас доходы раньше, чем у нас. Ваш план?" Надо сесть и обсудить планы. Мы же не против", - сказал бизнесмен.

"Вызвать доктора"

"Обсуждение у доктора" - отсылка к фразе, которую Владимир Путин в июле 2008 года адресовал коллеге Дерипаски по бюро правления РСПП Игорю Зюзину. Тогда Путин, на тот момент премьер-министр, на совещании по металлургии в Нижнем Новгороде (где присутствовал и Дерипаска), не обнаружив среди участников Зюзина, сказал: "Есть у нас такая уважаемая компания - "Мечел". Кстати, ее собственника и руководителя Игоря Владимировича Зюзина мы пригласили на это совещание, но он вдруг заболел. Так вот, в первом квартале текущего года компания продавала сырье за границу по ценам в два раз ниже внутренних, а значит, и мировых. А маржа где, в виде налогов для государства?". "Конечно, болезнь есть болезнь", - сказал премьер, но посоветовал владельцу "Мечела" поскорее выздороветь. "Иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы", - предупредил он.

После фразы о "докторе" котировки "Мечела" рухнули: на NYSE акции компании в этот день потеряли 37,6%. Катастрофических последствий эта история для "Мечела" не имела - впоследствии компания и ее владелец удостоились публичной похвалы от Путина за правильную реакцию на жесткую критику, но словосочетание "вызвать доктора" до сих пор используется для обозначения проблем в отношениях компаний с властями.

Олег Дерипаска Мечел Михаил Мишустин Вячеслав Володин Владимир Путин Игорь Зюзин

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