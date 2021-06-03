Поиск
Важно
ПМЭФ-2021
QF1Начало в 16:15Швейцария ШвейцарияГермания ГерманияQF2Начало в 16:15США СШАСловакия Словакия

Кремль разъяснил "основное правило" социальной ответственности бизнеса

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что бизнес должен не только зарабатывать, но и нести социальную ответственность в рамках действующего законодательства.

"Бизнес зарабатывает деньги. Одновременно с этим бизнес несет социальную нагрузку. Социальная ответственность бизнеса является совершенно обязательным фактором и это фактор, который присущ нашим крупным предпринимателям", - заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал последние заявления членов правительства РФ о "жадности" бизнеса, и заявления предпринимателей о необходимости установления четких правил игры.

По словам Пескова, правительство собирает налоги и на эти налоги развивает страну, реализует различные проекты по экономическому и социальному развитию, выполняет социальные обязательства перед населением.

"Вот эта цепочка - и есть основное правило игры. Все это происходит и должно происходить в рамках действующего законодательства", - сказал Песков.

Он отметил, что позиции и формулировки могут различаться, но диалог между правительством и бизнесом "имеет место, он постоянный, и подавляющее большинство решений принимается в диалоге с предпринимателями".

Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2021

СПбГУ стал участником Университетской программы "Интерфакса"

СПбГУ стал участником Университетской программы "Интерфакса"

Мишустин выделил 33,8 млрд рублей на развитие "Артека"

В Петербурге начались обыски в компаниях по аренде самокатов

В Петербурге начались обыски в компаниях по аренде самокатов

Источник сообщил, что в квартире Геннадия Гудкова нашли патроны

ПМЭФ-2021

Минюст счел, что обвинения против РФ в кибератаках требуют новых решений

Минюст счел, что обвинения против РФ в кибератаках требуют новых решений
Пандемия коронавируса

В РФ выявили более 8,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявили более 8,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
ПМЭФ-2021

ФАС и операторы связи договорились о блокировке спам-звонков

ФАС и операторы связи договорились о блокировке спам-звонков
ПМЭФ-2021

Кириенко назвал либеральными российские законы об иноагентах

Кириенко назвал либеральными российские законы об иноагентах
ПМЭФ-2021

Решетников заявил, что мерами ДКП инфляцию не сдержать

ПМЭФ-2021

Силуанов заявил о перегреве инфляции в России

Силуанов заявил о перегреве инфляции в России
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');