Кремль разъяснил "основное правило" социальной ответственности бизнеса

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что бизнес должен не только зарабатывать, но и нести социальную ответственность в рамках действующего законодательства.

"Бизнес зарабатывает деньги. Одновременно с этим бизнес несет социальную нагрузку. Социальная ответственность бизнеса является совершенно обязательным фактором и это фактор, который присущ нашим крупным предпринимателям", - заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал последние заявления членов правительства РФ о "жадности" бизнеса, и заявления предпринимателей о необходимости установления четких правил игры.

По словам Пескова, правительство собирает налоги и на эти налоги развивает страну, реализует различные проекты по экономическому и социальному развитию, выполняет социальные обязательства перед населением.

"Вот эта цепочка - и есть основное правило игры. Все это происходит и должно происходить в рамках действующего законодательства", - сказал Песков.

Он отметил, что позиции и формулировки могут различаться, но диалог между правительством и бизнесом "имеет место, он постоянный, и подавляющее большинство решений принимается в диалоге с предпринимателями".