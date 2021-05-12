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Премьер РФ объяснил рост цен на продукты жадностью торговых сетей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Жадность отдельных производителей и торговых сетей стали одной из причин роста цен на социально значимые продукты в РФ, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

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"И здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей", - заявил он в Госдуме в ходе отчета правительства. При этом Мишустин напомнил, что "у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах".

По его словам, низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире. В том числе - повысили стоимость продуктов питания. "Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала АПК. Что подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего - на социально значимые товары, - сказал он. - Поэтому правительство применило гибкий подход, чтобы сдержать цены на социально значимые продукты. Мы сделали выбор в пользу экономических инструментов".

"Мы поддержали производителей муки, хлеба, сахара и другой агробизнес, который поставляет продукцию на внутренний рынок. На это дополнительно выделили около 15 млрд рублей", - сообщил глава правительства.

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Мишустин напомнил, что для продовольственных товаров были введены долгосрочные компенсационные механизмы, снижающие зависимость внутренних цен от мировых. Теперь эта экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям.

"Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут в России", - подчеркнул он.

При этом Мишустин отметил, что в прошлом году отечественный АПК подтвердил рекордные темпы роста, собрал хороший урожай зерновых и масличных, увеличил производство мяса и молока, вырастил больше овощей и фруктов. "В том числе - за счет мощной господдержки. Не только в рамках государственной программы развития сельского хозяйства, но и благодаря пролонгации и отсрочкам кредитных платежей для агробизнеса", - сказал он.

Михаил Мишустин Госдума

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