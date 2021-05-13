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OR Group списала займы ВТБ на 324 млн рублей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - OR Group (ранее - группа компаний "Обувь России") сообщила, что списала задолженность по льготным кредитным линиям, предоставленным ВТБ в рамках госпрограммы поддержки предприятий, пострадавших от последствий коронавируса.

ВТБ 1 июня 2020 года открыл OR Group по этой субсидируемой программе две кредитные линии на общую сумму 323,7 млн рублей сроком до 30 июня 2021 года. Заемщиками выступили ООО "ОР" и ООО "Обувь России". Ранее OR Group вошла в список системообразующих организаций в сфере производства одежды и обуви.

Условиями для полного списания займов было сохранение численности персонала ООО "ОР" и ООО "Обувь России", размера средней заработной платы, а также отсутствие процедуры банкротства.

"В связи с выполнением условий договора между банком ВТБ, ООО "ОР" и ООО "Обувь России" было проведено полное списание задолженности по обеим льготным кредитным линиям", - говорится в сообщении.

OR Group основана в 2003 году в Новосибирске, где расположена одна из производственных площадок, вторая - в городе-спутнике Бердске. Продажа осуществляется через сеть из 850 розничных магазинов в разных регионах России. Основной акционер - директор OR Group Антон Титов, который, согласно списку аффилированных лиц, на 31 декабря 2020 года, владеет 50% головной компании группы ПАО "ОР".

OR Group ВТБ Обувь России коронавирус

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