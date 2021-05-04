На льготные кредиты системообразующим предприятиям выделят еще 3,9 млрд рублей

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 3,9 млрд рублей на льготные кредиты для системообразующих предприятий. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба правительства.

Таким образом, правительство продолжит субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году.

"Согласно правилам, период субсидирования составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Ставка по льготному кредиту - около 2,6% годовых, кредитные средства компании могут потратить на аренду помещений и оборудования, выплату зарплат, закупку сырья, материалов и комплектующих.

В 2020 году системообразующие предприятия получили льготные кредиты на общую сумму более 230 млрд рублей. Всего в рамках этой программы было заключено 319 кредитных договоров с крупнейшими работодателями страны.