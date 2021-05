В РФ могут изменить законодательство для привлечения исламского финансирования

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку принял решение о создании рабочей группы по исламским финансам, ее участники рассмотрят возможность точечного изменения российского законодательства для привлечения финансирования из исламских стран, сообщил "Интерфаксу" глава комитета Анатолий Аксаков.

"Есть инициаторы, которые говорят, что необходимы точечные изменения в законы для того, чтобы простимулировать приток исламских финансов - из ОАЭ, из других исламских стран. Для этого решили создать рабочую группу, которая изучит возможность использования инструментов исламского финансирования", - сказал Аксаков.

Глава комитета не исключил внесения определенных изменений в действующее российское законодательство с целью облегчения внедрения таких инструментов в правовой порядок.

"Есть депутаты, которые проявили интерес, говорят об этом, причем конкретно называют вопросы, которые необходимо отрегулировать. Они предлагают в законодательстве, возможно в законе "Об инвестиционных фондах", прописать, что будут использоваться так называемые альтернативные финансы, специальный будет раздел, который посвящен запретам и разрешениям", - уточнил депутат.

По мнению Аксакова, действующий в России закон "Об инвестиционных фондах" позволяет использовать исламские финансы в РФ уже сейчас, но предмет для внесения законодательных инициатив все равно есть.

Депутат также отметил, что представители ЦБ и Минфина заявили о готовности участвовать в заседаниях группы.

Исламский банкинг

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции; условия разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условия проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.

Одним из ранних опытов исламского банкинга в РФ был созданный в 1991 г. частный исламский банк - Международный коммерческий банк "Бадр-Форте Банк", акционером которого собирался стать Исламский банк развития. С 2010 г. исламские финансовые продукты предлагает Финансовый дом "Амаль". В 2008 г. "БрокерКредитСервис" сформировал ПИФ "Халяль".

Кроме того, интерес к принципам исламского финансирования проявляли традиционные российские банки. Так в 2006 г. банк "Глобэкс" привлек кредит Dubai Islamic Bank на $20 млн по шариатскому праву "мурабаха". Банк "Ак Барс" в 2011 г. организовал размещение средств синдицированного финансирования, привлеченного в рамках сделки мурабаха, на сумму $60 млн. Организаторами и букраннерами сделки выступили Citi и Исламская корпорация по развитию частного сектора (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, ICD). Банк сообщал, что сделка вызвала значительный интерес среди инвесторов из стран Ближнего Востока и позволила повысить осведомленность о России и Татарстане в исламском инвестиционном сообществе.

В 2019 г. банк "Ак Барс" презентовал новый ипотечный продукт - жилищное финансирование посредством продажи недвижимости в рассрочку по нормам шариата.

В феврале Сбербанк сообщил, что его центр партнерского финансирования совместно с экспертами Sberinvest Middle East провел скрининг на предмет соответствия нормам исламского финансирования акций российских компаний, торгующихся на Московской и Санкт-Петербургской фондовых биржах. В результате анализа были выявлены 18 акций российских компаний, которые можно определить как халяльные. Банк также сообщал, что биржевые паевые ETF-фонды, соответствующие нормам исламского финансирования, доступны в Сбербанке частным и институциональным клиентам.