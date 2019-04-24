Банк "Ак Барс" запустил исламскую ипотеку

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Ипотечный партнер" (Казань, "внучка" банка "Ак Барс") приступило к выдаче ипотеки по нормам шариата, продукт был представлен в рамках международного экономического форума KazanSummit-2019 в среду.

Пресс-служба банка сообщает, что новый продукт предполагает покупку жилья в рассрочку в форме исламского контракта "мурабаха". Продукт разработан в соответствии со стандартами Организации по учету и аудиту в исламских финансовых учреждениях (AAOIFI).

Первоначальный взнос должен составлять от 10% до 80%, срок рассрочки - от года до 25 лет, минимальная сумма финансирования - 500 тыс. рублей.

По словам руководителя направления исламского банкинга "Ак Барса" Искандера Исхакова, суть продукта состоит в том, что "Ипотечный партнер" покупает квартиру, делает определенную наценку и продает в рассрочку.

"Это не является классической ипотекой, потому что банк, когда выдает ипотеку, он дает деньги под залог недвижимости. Тут мы выступаем как продавец недвижимости, несем риски, связанные с правами собственности при продаже недвижимости. Цена на продаваемую квартиру у нас фиксированная, отсутствуют пени за просрочку", - сказал Исхаков "Интерфаксу".

По его словам, приобретение жилья по нормам шариата и по классической ипотеке сопоставимо по стоимости.

Он отметил, что продукт будет отработан в "пилотном" формате, во взаимодействии с рабочей группой при ЦБ РФ. "Это, скажем так, "пилот", чтобы на его базе получить обратную связь от регулятора и уже после этого масштабировать", - отметил Исхаков. Первая сделка была совершена около месяца назад.

Пока масштабировать продукт не позволяет законодательство, в частности вопросы, связанные с налоговыми вычетами: их оказывается невозможно использовать полноценно, так как продажа в рассрочку не предполагает начисление процентов, которые и подлежат вычету, что отражается на конечной стоимости жилья.

Чтобы частично решить этот вопрос, компания, реализующая продукт ("Ипотечный партнер"), выбрала механизм упрощенного налогообложения, при этом она ограничена лимитом остаточной стоимости основных средств в 150 млн рублей.

"Мы в принципе добились примерно сопоставимых условий по удорожанию (жилья - ИФ). Но прежде всего продукт ориентирован на тех, кто по религиозным убеждениям не будет пользоваться традиционными ипотечными продуктами", - сказал Исхаков.

По его словам, подготовлены предложения по оптимизации налогообложения для исламской ипотеки, по этому вопросу ведется работа с федеральными ведомствами.

Исламское финансирование основывается на принципах шариата. Отличительной чертой этого вида финансирования является запрет взимать любые проценты по кредитам. Для получения дохода финансовый институт должен быть долевым участником проекта, полностью разделяя риски и премии финансируемого предприятия, или участвовать в торговле и извлекать прибыль из наценки между себестоимостью приобретения товара и ценой его реализации.

Банк "Ак Барс" по итогам 2018 года занимает 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".