Снижение рынка акций РФ вслед за нефтью сгладил отскок в США

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Снижение рынка акций РФ в четверг вслед за нефтью (Brent упала ниже $67,5 за баррель) было сглажено коррекционным отскоком фондовых индексов в США; индекс МосБиржи после отката к 3600 пунктам вернулся в район 3640 пунктов, при этом выросли бумаги банков во главе с ВТБ и упали бумаги МосБиржи после отсечки годовых дивидендов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3637,38 пункта (-0,5%, минимум дня - 3600,8 пункта), индекс РТС - 1546,93 пункта (-0,1%), основные blue chips подешевели на "Мосбирже" в пределах 6,1%.

Доллар упал до 74,07 рубля (-0,56 рубля).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что конкретных договоренностей относительно сроков и места возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, эта тема находится в стадии обсуждения. "Эта тема по-прежнему находится на стадии обсуждения и на стадии анализа", - отметил он.

Подешевели акции Московской биржи (-6,1%, до 178 рублей; дивиденды за 2020 год - 9,45 рубля на акцию), "Северстали" (-2,7%), "НЛМК" (-2,6%), "ЛУКОЙЛа" (-2,5%), "ФСК ЕЭС" (-2,5%), расписки Ozon (-2,1%), акции ПАО "Полюс" (-1,6%), "Татнефти" (-1,6%), АФК "Система" (-1,5%), "ММК" (-1,3%), "РусГидро" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Русала" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%).

Выручка ПАО "Ростелеком" (без изменений и +0,2% "префы") в I квартале 2021 года составила 131,95 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в отчете оператора. Показатель выручки оказался немного хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", по данным которого выручка ожидалась в размере 132,6 млрд рублей.

Подорожали акции ВТБ (+2,4%), "Мечела" (+1,6%), "Аэрофлота" (+1,1%), Сбербанка (+0,9% и +0,7% "префы"), "Газпрома" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%).

Оценки аналитиков

По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, к вечеру глобальные рынки в целом показывают положительную динамику на фоне хороших данных рынка труда в США: первичные заявки на получение пособий по безработице за неделю оказались ниже прогнозов, что указывает на восстановление экономики. На российском рынке лучше остальных выглядели акции финансового сектора, а также ориентированные на внутренний спрос потребительские компании: их динамику лучше широкого индекса обеспечило укрепление рубля.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, крупнейший американский нефтепровод Colonial Pipeline возобновил работу после кибератаки, что привело к откату нефти вниз. В США индекс S&P 500 после коррекции, продолжавшейся с 7 мая, перешел к осторожному росту.

Помимо локальных причин для падения стоимости нефти, набирают силу опасения падения мирового спроса на энергоносители на фоне данных о рекордной заболеваемости коронавирусом в Индии. Вероятно, цены на нефть продолжат снижение в ближайшее время. Рост инфляции на фоне сокращения доходов населения по всему миру не дает возможности производителям в реальном секторе наращивать производство. После реализации отложенного спроса в I квартале 2021 года можно будет увидеть стагнацию и падение производства товаров уже со II квартала, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, основным беспокойством остаются опасения по поводу инфляции в развитых странах, включая США, и возможного разворота на ужесточение в монетарных политиках регуляторов. В четверг в США вышли данные о ценах производителей, которые продолжили тенденцию роста - это в будущем тоже будет транслировано в потребительскую инфляцию. Премьер-министр Китая Ли Кэцян призвал обуздать рост цен на сырье, чтобы избежать негативных последствий в будущем. После этого цены на сталь и железную руду в КНР начали снижаться.

Акции "Норникеля" (-0,04%) отыграли утренние потери после известий о полном восстановлении добычи на руднике "Октябрьский", а также подтверждения сроков восстановления работы рудника "Таймырский" в начале июня. Чистая прибыль "Ростелекома" увеличилась на 58% (до 11,8 млрд рублей), а чистый долг увеличился на 1% (до 470,7 млрд рублей).

Рубль выглядел сильнее большинства валют развивающихся стран, что в большей степени связано с политикой, чем с экономикой. Стало известно о встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкина 20 мая. Вероятно, что главы внешнеполитических ведомств будут обсуждать повестку переговоров на высшем уровне. Любые сигналы ослабления внешнеполитических рисков отражаются в курсе рубля, где геополитическая премия все еще составляет около 10-15%. В макроэкономическом плане у рубля также весьма неплохие перспективы. В ЦБ РФ ждут роста ВВП страны ближе к 4% в текущем году. Еврокомиссия также повысила свой прогноз по росту экономики РФ до 2,7% с прежних 2,0%.

Европейские индексы продолжили снижаться на инфляционных опасениях. Существенные потери демонстрировал сектор базовых материалов на фоне снижения котировок промышленных металлов. Нефть также подешевела, хотя в данном случае стоит больше говорить о реакции рынка на продолжающийся COVID-19 кризис в Индии (инфекция быстро распространяется в сельских районах, где доступ к медицине существенно ниже, чем в городских образованиях), которая является третьим в мире по объемам импортером нефти. Представители сферы здравоохранения заявляют, что реальное число заболевших в Индии может быть в 5-6 раз больше официальных цифр.

После выхода статистики по производственной инфляции и данных по рынку труда индексы в США начали коррекцию вверх, дорожают бумаги технологичных гигантов Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Alphabet. Технологичный сектор остается лидером снижения с начала мая на опасениях инфляционного давления на политику ФРС. Однако агрессивные распродажи когда-нибудь заканчиваются и цены становятся привлекательными для инвесторов. Поэтому можно ожидать, что после американский рынок сможет ликвидировать часть потерь после недавнего отката, считает Кочетков.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также отмечает, что ускорение инфляции на фоне неоднозначной статистики по рынку труда США создает высокую неопределенность в дальнейшей монетарной политике ФРС. С одной стороны, экономика все еще требует мягких денежно-кредитных условий, поскольку не способна без них сохранять устойчивый рост, с другой - дальнейшее ускорение инфляции будет угрожать экономической стабильности, вынуждая ФРС повышать процентные ставки.

К вечеру ситуация на мировых рынках стала постепенно улучшаться, благодаря чему рубль ускорил рост, в очередной раз обновив локальные вершины. Вероятно, относительная сила рубля обусловлена притоком средств иностранных инвесторов на фоне ожиданий вероятной встречи президентов России и США.

Давление на нефть оказывают опасения, что на фоне ускорения инфляции власти стран, являющихся основными потребителями сырья, будут бороться с удорожанием сырьевых товаров с помощью рыночных и регуляторных мер. Однако улучшение ситуации на мировых рынках обеспечило условия для скорого восстановления нефтяных котировок.

Данные по индексам цен производителей в США существенно превысили ожидания, что на фоне взлета потребительской инфляции усилило угрозу инфляционного всплеска. Это ставит под вопрос сохранение мягкой монетарной политики ФРС, ужесточение которой способно привести к новому экономическому кризису. Несмотря на это, вслед за кратковременной просадкой мировые рынки ускорили восстановление, успокоившись неплохой статистикой по рынку труда (снижение количества обращений за пособием по безработице). Хотя более сильный рынок труда также будет подталкивать ФРС к ужесточению денежно-кредитных условий, полагает Бабин.

В США в среду индексы рынка акций упали на 2-2,7% на фоне возросшего беспокойства по поводу инфляции в США после публикации апрельских данных. В лидерах падения оказались акции технологических компаний, но подросли акции компаний энергетического сектора.

Потребительские цены в США выросли на 4,2% при прогнозах роста на 3,6% с мартовских 2,6%, рост показателя стал максимальным более чем за двенадцать лет - с сентября 2008 года. По сравнению с мартом индекс CPI вырос на 0,8% (рекордный подъем с июня 2009 года), при прогнозах роста на 0,2%.

Инвесторы опасаются, что для сдерживания инфляции Федрезерв может повысить краткосрочные процентные ставки раньше, чем планировалось. В то же время, по мнению ряда представителей американского ЦБ, экономика по-прежнему нуждается в поддержке со стороны низких ставок.

В четверг в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,8%), Европа к вечеру отыграла большую часть потерь (индексы CAC 40, DAX подросли на 0,1-0,3%, FTSE сократил снижение до 0,6%) и отскакивают США (индекс S&P 500 вырос на 1,1%).

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 473 тыс. - минимума с начала пандемии COVID-19, тогда как ожидалось снижение до 490 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

В тоже время цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 0,6% к марту и на 6,2% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,3% и 5,8% соответственно.

Цены на нефть

Нефть в четверг дешевеет на фоне известий, что топливопровод Colonial Pipeline возобновляет работу; цена Brent к 18:50 по Москве упала на $2,3 ниже уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $67,4 за баррель (-2,8% и +1,1% в среду), июньская цена WTI - $64,03 за баррель (-3,1% и +1,2% накануне).

Компания-оператор пострадавшего от кибератаки американского топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, объявила о начале постепенного возобновления его работы, выход на полную мощность планируется на конец недели. Хакерская атака парализовала топливопровод 7 мая. В Белом доме заявляли, что хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями РФ.

Накануне цены поднимались до максимумов с марта на фоне оптимистичных прогнозов спроса во втором полугодии 2021 года и данных о снижении запасов топлива в США.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (-4,5%), ГДР Mail.ru Group (-3,5%), акции ПАО "Куйбышевазот" (-3,4%), ПАО "Таттелеком" (-3,2%).

Подорожали бумаги банка "Приморье" (+29,4%), банка "Кузнецкий" (+28,1%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+10%), бумаги "Красноярскэнергосбыта" (+6,1% и +7,4% "префы"), Росбанка (+6,1%), "Бест эффортс банка" (+5,9%), банка "Уралсиб" (+5,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 97,136 млрд рублей (из них 16,407 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).