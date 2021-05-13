"Норникель" полностью восстановил добычу на руднике "Октябрьский"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Норильский никель" 7 мая полностью восстановил добычу руды на руднике "Октябрьский", нарушенную после аварии в конце февраля, сообщила компания.

Рудник "Октябрьский" вышел на объем ежедневной добычи в 14,1 тыс. тонн, то есть 100% от плановых показателей.

Откачка воды с горизонтов рудника "Октябрьский" завершена, добыча руды и работа двух стволов восстановлена в полном объеме, уточнила компания.

В соответствии с планом восстановительных работ, третий этап, предусматривающий мероприятия по откачке воды и возобновлению штатной деятельности на руднике "Таймырский", будет завершен в начале июня.

Добыча руда на "Таймырском" начнет постепенно возобновляться к 1 июня, отметил старший вице-президент "Норникеля", руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Восстановление добычи на "Октябрьском" (объем добычи - 5 млн т руды в год) прошло быстрее, чем изначально планировал "Норникель". Срок возобновления работы "Таймырского" не менялся.

Работа рудников, обеспечивающих почти половину годовой добычи "Норникеля", была частично приостановлена 24 февраля в связи с поступлением грунтовых вод в шахту "Октябрьского", зафиксированным еще 12 февраля.

Простой рудников, как прогнозирует "Норникель", обернется потерей 30 тыс. тонн никеля (около 13% к доаварийному прогнозу), 55 тыс. тонн меди (14%), 340 тыс. унций палладия и 33 тыс. унций платины (менее 20% по этим драгметаллам).