Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле выросли к "доковидному" 2019 году на 17,4%

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в апреле 2021 года реализовал в РФ 37,931 тыс. автомобилей Lada, показав рост продаж на 17,4% к апрелю "доковидного" 2019 года, сообщила компания.

Продажи выросли в четыре раза к апрелю 2020 года, когда из-за развернутых ограничений в связи с COVID-19 компания смогла продать в РФ лишь 9,396 тыс. машин Lada и еще 659 "Нив", выпущенных на мощностях бывшего СП с GM в Тольятти.

За январь-апрель 2021 года "АвтоВАЗ" реализовал 121,839 тыс. машин (+6,2% к 2019 г. и +36,9% к 2020 г.)

"В 2021 году мы наблюдаем восстановление спроса на автомобили Lada, что связано с успешным запуском наших новых важных продуктов - Niva Travel и семейства Largus, эффективными мерами государственной поддержки спроса, а также нашими собственными привлекательными финансовыми продуктами. В этом году мы сконцентрировались на обновлении наших автомобилей. В апреле мы запустили продажи семейств Vesta и XRay с новой мультимедийной системой EnjoY Pro c Яндекс.Авто, которая еще больше повысит интерес к автомобилям Lada", - цитирует пресс-служба "АвтоВАЗа" исполнительного вице-президента компании по продажам и маркетингу Оливье Морне.

Наиболее продаваемой моделью Lada в апреле 2021 года осталась Granta с результатом в 14,05 тыс. автомобилей (+11% к 2019 г. и в 4,6 раза больше апреля 2020 г.). На втором месте Vesta, продажи которой составили 11,178 тыс. машин (+10,3% к 2019 г. и в 3,8 раза больше 2020 г.). На третьем - Largus с результатом 4,347 тыс. автомобилей, включая продажи легковых универсалов и коммерческих фургонов.

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ растут с середины 2020 года. Исключение составил лишь август, когда они снизились на 4,6% (до 28,621 тыс. шт.), что компания объясняла сдвинувшимся на конец лета периодом отпусков.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.

Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).