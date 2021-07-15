Квартальные результаты Daimler превзошли прогнозы, несмотря на дефицит чипов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Автомобилестроительный концерн Daimler AG сообщил, что его финансовые результаты за второй квартал 2021 года превзошли ожидания рынка, несмотря на негативное влияние дефицита полупроводниковых компонентов.

По предварительным данным, прибыль компании до процентных и налоговых выплат (EBIT) в апреле-июне составила 5,19 млрд евро, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, предоставленный компанией, предусматривал показатель на уровне 4,12 млрд евро. Во втором квартале 2020 года Daimler получил убыток до процентных и налоговых выплат в размере 1,68 млрд евро.

Скорректированная EBIT группы составила 5,42 млрд евро против убытка в 708 млн годом ранее и при прогнозе на уровне 4,29 млрд евро.

"Мы продолжаем добиваться высоких финансовых результатов во всех подразделениях, несмотря на по-прежнему низкую доступность полупроводников, которая негативно сказалась на производстве и продажах во втором квартале", - заявил гендиректор Daimler Ола Каллениус.

EBIT подразделения Mercedes-Benz Cars & Vans, специализирующегося на выпуске легковых и малотоннажных автомобилей, составила 3,44 млрд евро при прогнозе экспертов на уровне 2,92 млрд евро. Скорректированная EBIT - 3,6 млрд евро (прогноз - 3,1 млрд евро).

В подразделении Daimler Trucks & Buses, которое занимается производством грузовых автомобилей и автобусов, зафиксирована EBIT на уровне 820 млн евро при консенсус-прогнозе в 680 млн евро. Скорректированная EBIT - 831 млн евро (прогноз -680 млн евро).

EBIT подразделения Daimler Mobility, отвечающего за услуги по обеспечению мобильности, составила 924 млн евро при консенсус-прогнозе на уровне 653 млн евро. Скорректированная EBIT - 930 млн евро (прогноз -653 млн евро).

Окончательная финансовая отчетность за второй квартал будет опубликована 21 июля.