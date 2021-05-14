Российский рынок акций консолидировался вопреки внешнему оптимизму

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips, несмотря на коррекционный отскок внешних фондовых площадок и нефт, активность операций перед выходными днями заметно сократилась.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,01% и составил 3637,6 пункта, индекс РТС вырос на 0,1, до 1548,93 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3,9%.

Доллар подешевел на 9 копеек, до 73,99 рубля.

Президент США Джо Байден накануне заявил, что пришел к выводу о непричастности российского государства к кибератаке на американский топливопровод Colonial Pipeline, основываясь на докладе ФБР.

За неделю индексы МосБиржи и РТС просели на 1,2-1,8%, доллар подрос на 0,21 рубля.

Подорожали в пятницу расписки Ozon (+3,9%), акции Polymetal (+1,6%), "Газпрома" (+1,1%), "Яндекса" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

Чистая прибыль "Башнефти" (+0,8%) по МСФО в I квартале выросла почти в 2 раза в годовом выражении и составила 7,668 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

Подешевели акции "Московской Биржи" (-2%), расписки TCS Group (-1,6%), акции "НОВАТЭКа" (-1,2%), Сбербанка (-1,1% и -0,8% "префы"), "Татнефти" (-0,9%), "Роснефти" (-0,6%), "Северстали" (-0,4%), "НЛМК" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" в первом квартале 2021 года составила 149 млрд рублей по сравнению с убытком в 156 млрд рублей годом ранее, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 146 млрд рублей.

В США индексы акций накануне выросли на 0,7-1,3% после падения на протяжении трех предыдущих торговых сессий. В среду откат спровоцировали апрельские данные по потребительской инфляции за апрель - индекс CPI подскочил на 4,2% в годовом выражении (максимальный прирост за 12 лет) при прогнозах роста на 3,6% после мартовских 2,6%.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 0,6% к марту и на 6,2% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,3% и 5,8% соответственно.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,2-1,5%) и США (индекс S&P 500 прибавил 1,3% и превысил 4165 пунктов).

По данным Минторга США, розничные продажи в США в апреле не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали роста на 0,7-1%. Согласно пересмотренным данным, в марте продажи взлетели на 10,7%, а не на 9,8%, как было объявлено ранее.

По данным Федрезерва, промпроизводство в США в апреле выросло на 0,7% при прогнозах роста на 0,9-1%.

На нефтяном рынке цены в пятницу отскочили вверх; цена нефти Brent к 18:50 по Москве находилась на $1 выше уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent выросла на 2% и составила $68,41 за баррель (-3,3% в четверг), июньские фьючерсы на WTI подорожали на 2%, до $65,07 за баррель (-3,4% накануне).

Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность перспектив спроса на фоне сложной ситуации с COVID-19 в странах Азии. Так, Япония планирует расширять карантинные меры, уже действующие в шести префектурах, еще на три префектуры, в Китае впервые за месяц выявлены новые случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией, а в Индии ежедневное число заболевших превышает 300 тыс.

Снижению цен на нефть в четверг способствовало возобновление работы трубопровода компании Colonial Pipeline в США, операции которой подверглись хакерской атаке в прошлые выходные.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Уралсиб" (+39,9%), банка "Приморье" (+21,8%), "ИК Русс-инвест" (+8,7%), ПАО "Таттелеком" (+5,7%), АДР HeadHunter (+4,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,2%).

Подешевели бумаги банка "Кузнецкий" (-39,9%), акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-14%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,9% после отсечки дивидендов), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-3,9%), "Квадры" (-3,7%), "Соллерса" (-3,3%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,18 млрд рублей (из них 11,79 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,44 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,14 млрд рублей на акции "Норникеля").