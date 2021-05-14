Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:51Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 833 004+382 131

Чистая прибыль "Роснефти" в I кв. составила 149 млрд руб. против убытка годом ранее

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" в первом квартале 2021 года составила 149 млрд руб. по сравнению с убытком в 156 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 146 млрд руб.

Снижение прибыли по сравнению с IV кварталом 2020 года, когда было получено 324 млрд руб., обусловлено эффектом от признания разового дохода от сделки по приобретению активов.

В I квартале выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий составили 1,737 трлн руб. Увеличение выручки квартал к кварталу на 14,2% связано преимущественно с ростом цен на нефть. Выручка снизилась к уровню предыдущего года на 1,2% в связи с сокращением объемов реализации нефти (-32,9% к уровню I кв. 2020 г.) и нефтепродуктов (-14,5% к уровню I кв. 2020 г.). Причиной этого стало снижение спроса на мировом рынке из-за пандемии COVID-19 и сокращение объемов добычи в рамках исполнения соглашения ОПЕК+, действующего с мая 2020 года. Снижение объемов реализации было компенсировано ростом цен на нефть в 2021 году (+23,3% к уровню I кв. 2020 г.).

Показатель EBITDA составил 445 млрд руб. Его увеличение на +22,3% относительно прошлого квартала связано с ростом цен на нефть, положительным эффектом "обратного акциза", которые были частично скомпенсированы увеличением налогов: НДД и НДПИ. Позитивной динамике EBITDA также способствовало снижение операционных, общехозяйственных и административных расходов. По итогам квартала удельные операционные затраты на добычу сократились (-1,5%) по отношению к IV кварталу 2020 года и составили 194 руб./баррель нефтяного эквивалента ($2,6/б.н.э.). В долларовом выражении показатель сохранился на уровне IV квартала прошлого года.

Свободный денежный поток в I кв. снизился на 13,2% г/г, вырос в 2,6 раза к IV кв. 2020 года, до 190 млрд руб.

Финансовый долг "Роснефти" в отчетном периоде снизился на $2,9 млрд. Значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении составило 2,2х. На конец отчетного периода объем ликвидных финансовых активов в 2,3 раза превысил краткосрочную часть финансового долга.

Капзатраты "Роснефти" в I квартале выросли на 21,6% г/г, до 225 млрд руб. Рост, в основном, связан с началом реализации комплексного проекта "Восток Ойл".

Роснефть

Новости по теме

Новости

Суд разрешил экс-жене Потанина добиваться раздела имущества в Англии

Суд разрешил экс-жене Потанина добиваться раздела имущества в Англии

Дерипаска, комментируя тезис о "жадном" бизнесе, вспомнил историю с "Мечелом"

Дерипаска, комментируя тезис о "жадном" бизнесе, вспомнил историю с "Мечелом"

Госкомпанию по экспорту леса создадут до конца 2021 года

Госкомпанию по экспорту леса создадут до конца 2021 года

Минфин предложил уточнить налогообложение доходов иностранного бизнеса в России

СМИ узнали о вероятной продаже "Акадо" "Ростеху"

Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');