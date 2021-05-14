Чистая прибыль "Роснефти" в I кв. составила 149 млрд руб. против убытка годом ранее

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" в первом квартале 2021 года составила 149 млрд руб. по сравнению с убытком в 156 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 146 млрд руб.

Снижение прибыли по сравнению с IV кварталом 2020 года, когда было получено 324 млрд руб., обусловлено эффектом от признания разового дохода от сделки по приобретению активов.

В I квартале выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий составили 1,737 трлн руб. Увеличение выручки квартал к кварталу на 14,2% связано преимущественно с ростом цен на нефть. Выручка снизилась к уровню предыдущего года на 1,2% в связи с сокращением объемов реализации нефти (-32,9% к уровню I кв. 2020 г.) и нефтепродуктов (-14,5% к уровню I кв. 2020 г.). Причиной этого стало снижение спроса на мировом рынке из-за пандемии COVID-19 и сокращение объемов добычи в рамках исполнения соглашения ОПЕК+, действующего с мая 2020 года. Снижение объемов реализации было компенсировано ростом цен на нефть в 2021 году (+23,3% к уровню I кв. 2020 г.).

Показатель EBITDA составил 445 млрд руб. Его увеличение на +22,3% относительно прошлого квартала связано с ростом цен на нефть, положительным эффектом "обратного акциза", которые были частично скомпенсированы увеличением налогов: НДД и НДПИ. Позитивной динамике EBITDA также способствовало снижение операционных, общехозяйственных и административных расходов. По итогам квартала удельные операционные затраты на добычу сократились (-1,5%) по отношению к IV кварталу 2020 года и составили 194 руб./баррель нефтяного эквивалента ($2,6/б.н.э.). В долларовом выражении показатель сохранился на уровне IV квартала прошлого года.

Свободный денежный поток в I кв. снизился на 13,2% г/г, вырос в 2,6 раза к IV кв. 2020 года, до 190 млрд руб.

Финансовый долг "Роснефти" в отчетном периоде снизился на $2,9 млрд. Значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении составило 2,2х. На конец отчетного периода объем ликвидных финансовых активов в 2,3 раза превысил краткосрочную часть финансового долга.

Капзатраты "Роснефти" в I квартале выросли на 21,6% г/г, до 225 млрд руб. Рост, в основном, связан с началом реализации комплексного проекта "Восток Ойл".