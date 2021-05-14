Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

В лидерах роста вступают акции ВТБ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу возобновил рост на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после вспышки волатильности, которую вызвали опасения относительно инфляции в США; сдерживающим "быков" фактором выступает подешевевшая нефть (Brent просела ниже $67 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-0,8%, в лидерах роста вступают акции ВТБ.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3657,95 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1558,63 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар просел до 73,92 рубля (-0,16 рубля).

Президент США Джо Байден накануне заявил, что пришел к выводу о непричастности властей РФ к кибератаке на американский топливопровод Colonial Pipeline, основываясь на докладе ФБР.

Подорожали акции банка ВТБ (+3,3%), Polymetal (+1,4%), расписки Ozon (+1,4%), бумаги АФК "Система" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "Газпрома" (+0,9%), Московской биржи (+0,9%), "Роснефти" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), акции "АЛРОСА" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы"), "РусГидро" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,8% "префы"), "Газпром нефти" (+0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" в первом квартале 2021 года составила 149 млрд руб. по сравнению с убытком в 156 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 146 млрд руб.

Подешевели акции UC Rusal (-0,6%).

Внешний фон утром в пятницу противоречивый - оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу противоречивый: азиатские индексы растут, отыгрывая коррекционное восстановление американского рынка, но сырьевые контракты остаются под давлением. Власти КНР намерены изучить действия металлургов на предмет возможного манипулирования рынком. Это привело к падению цен на сталь в КНР, что также может негативно отразиться на российском секторе металлов и добычи. Нефть также продолжает дешеветь из-за опасений слабого спроса в Азии, включая Индию, где продолжается коронавирусный кризис. Между тем, на фоне слабости сырьевых секторов российского рынка рубль может продолжить укрепление за счет ослабления геополитической премии.

Вечером выйдут апрельские данные по американским розничным продажам (ожидается рост на 1,0%), по промышленному производству в США (ожидается рост на 1,0%), индекс потребительского доверия Мичиганского университета, а закроет день отчет Baker Hughes по активным буровым в США. В России интерес представляют отчетности по МСФО "Башнефти", "Роснефти", "Интер РАО". Акции "М.Видео" торгуются последний день с дивидендами 38 рублей на бумагу.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, биржевые индексы пока не очень "внятно" характеризуют происходящие на рынке процессы. Рынок живет ожиданием июньской встречи лидеров США и России, а остающиеся высокими цены на нефть сглаживают санкционные риски.

Котировки нефти марки Brent находятся в повышательном канале с нижней границей $65,8 и верхней $70,5. Пока нижняя граница не будет пробита вниз, настроения на рынке акций РФ будут спокойными. Тема кибератаки якобы русских хакеров на трубопровод Colonial Pipeline практически никак не отразилась на фондовом рынке. Вашингтон заинтересован во взаимодействии с Россией на каком-то минимальном уровне и не заинтересован в срыве встречи Путина и Байдена. Байден заявил, что США не считают, что российские власти причастны к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline.

Настроения утром в пятницу умеренно-позитивные. В США на этой неделе вышли шокирующие данные по инфляции, но инвесторы уже "залечили раны". Коррекция высокотехнологичных акций США - это локальная история, и по рынку акций РФ рикошетом не ударит. Только когда индекс S&P500 пробьет вниз повышательный тренд и закрепится ниже 4000 пунктов, то это будет серьезный звонок для российского рынка, что пора продавать акции. Если же восстановление экономики после COVID-19 приведет к перегреву инфляции и ФРС решит вмешаться, "быкам" будет не до шуток, считает Верников.

В США индексы акций накануне выросли на 0,7-1,3% после падения на протяжении трех предыдущих торговых сессий. В среду откат спровоцировали апрельские данные по потребительской инфляции за апрель - индекс CPI подскочил на 4,2% в годовом выражении (максимальный прирост за 12 лет), при прогнозах роста на 3,6% после мартовских 2,6%.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 34 тыс. - до 473 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 0,6% к марту и на 6,2% в годовом выражении, при прогнозах роста на 0,3% и 5,8% соответственно.

Акции компаний, которые выиграют от смягчения ограничительных мер, в четверг подорожали после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что полностью вакцинированные граждане могут не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию в большинстве общественных мест.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,6%).

Признаки ускорения инфляции в США заставляют инвесторов беспокоиться о возможном перегреве американской экономики вследствие масштабных мер налогово-бюджетного стимулирования, который может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) ужесточить денежно-кредитную политику, пишет Financial Times.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу остаются под давлением продавцов; цена нефти Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $66,8 за баррель (-0,4% и -3,3% в четверг), июньская цена WTI - $63,65 за баррель (-0,3% и -3,4% накануне).

Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность перспектив спроса на фоне сложной ситуации с COVID-19 в странах Азии. Так, Япония планирует расширять карантинные меры, уже действующие в шести префектурах, еще на три префектуры, в Китае впервые за месяц выявлены новые случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией, а в Индии ежедневное число заболевших превышает 300 тыс.

Снижению цен на нефть в четверг способствовало возобновление работы трубопровода компании Colonial Pipeline в США, операции которой подверглись хакерской атаке в прошлые выходные.