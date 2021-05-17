Росстат предварительно оценил снижение ВВП РФ в I квартале в 1%

Минэкономразвития ранее оценивало спад ВВП за этот период в 1,3%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - ВВП РФ в I квартале 2021 года снизился на 1,0% по сравнению с I кварталом 2020 года. Такую предварительную оценку опубликовал в понедельник Росстат.

Данные Росстата оказались лучше оценки Минэкономразвития, которое ранее оценивало снижение ВВП в январе-марте на 1,3%, а также лучше ожиданий аналитиков – консенсус-прогноз на основе опрошенных в начале апреля "Интерфаксом" экспертов предполагал снижение на 1,2%.

Более подробные данные о ВВП за I квартал Росстат представит 15 июня.

Как сообщалось, ВВП РФ в IV квартале 2020 года снизился на 1,8% в годовом выражении, за III квартал 2020 года – на 3,5%, за II квартал 2020 года упал на 7,8%, за I квартал 2020 года вырос на 1,4%. В целом за 2020 год ВВП РФ снизился на 3,0%.

Из данных Росстата следует, что в I квартале 2021 года ВВП почти на 0,4% превышал уровень доковидного I квартала 2019 года.

"При расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали падение в следующих видах экономической деятельности: пассажирооборот (минус 34,0% в I квартале 2021 года к I кварталу 2020 года); добыча полезных ископаемых (минус 7,3%); объем платных услуг населению (минус 4,3%); розничный товарооборот (минус 1,6%)", - отмечается в комментарии Росстата.

"Рост продемонстрировали следующие виды экономической деятельности: водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (11,9%); обеспечение электрической энергией, газом и паром (9,6%); оптовый товарооборот (4,2%); обрабатывающие производства (0,9%)", - говорится в сообщении Росстата.

На фоне низкой базы прошлого года во II квартале можно будет ожидать годовые темпы роста ВВП РФ близкие к двузначным значениям, но в III квартале годовая динамика замедлится.

Новый официальный прогноз Минэкономразвития от апреля по росту ВВП в 2021 году равняется 2,9% (министерство понизило его с 3,3% из-за меньшего, чем ожидалось, падения экономики в 2020 году).

ЦБ при этом более оптимистичен и ожидает роста ВВП в 2021 году в интервале 3-4%. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на прошлой неделе заявил, что рост ВВП в 2021 году "будет ближе к 4%".

Консенсус-прогноз аналитиков по росту ВВП на 2021 год, опрошенных "Интерфаксом" в конце апреля, предполагает рост на 3,0%.

Более существенные расхождения у экономистов с официальными прогнозами по динамике ВВП в 2022 году – аналитики ожидают замедления роста российской экономики до 2,1%, в то время как Минэкономразвития ожидает ускорения до 3,2% (в апреле прогноз был понижен с 3,4%), а ЦБ ждет роста в 2022 году в интервале 2,5-3,5%.