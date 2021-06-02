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ПМЭФ-2021

Белоусов назвал пока малоинформативной годовую динамику ВВП

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Годовая динамика ВВП России во II квартале малоинформативна из-за низкой базы прошлого года, определенность в динамике наступит ближе к сентябрю, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Его попросили спрогнозировать темпы восстановления экономики.

"В условиях тех колебаний, что были в прошлом году, темп роста ВВП в этом году теряет какой-либо смысл. Я ежемесячно провожу совещания по оценке ситуации. Я говорю: ребята, когда вот вы рисуете картинки, кривые, графики, - вы, пожалуйста, сделайте одну простую вещь: нужно четко понимать, что мы узнаем, где мы находимся, когда ситуация стабилизируется. Это будет где-то в районе сентября. Пройдем "горбы" второго квартала, и тогда мы поймем, растем или снижаемся, - сказал он. - Пока, говорю, прекращайте смотреть на годовые индексы, давайте за снятый сезон все смотреть".

Действующий прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2021 году - 2,9%. Банк России ждет роста экономики в 2021 году в интервале 3-4%.

По данным Росстата, в 2020 году экономика упала на 3%.

Банк России Минэкономразвития Андрей Белоусов

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