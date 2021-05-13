В ЦБ спрогнозировали, что рост экономики РФ в 2021 г. будет около 4%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Рост российской экономики в 2021 году будет ближе к 4%, в текущем и следующем году увеличение ВВП будет носить восстановительный характер, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"В этом году рост, по-видимому, будет ближе к 4%. Это во многом восстановительный рост, повышенным он останется и в следующем году, но потом, скорее всего, без каких-то серьезных преобразований, увеличения инвестиционной активности, роста инвестиций в экономике мы не сможем расти быстрее вот этого потенциала, то есть 2% - это то, на что можно ориентироваться в долгосрочном плане", - сказал Тремасов в ходе расширенного заседания наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина.

ЦБ в апреле сохранил прогноз роста ВВП РФ на 2021 год в интервале 3,0-4,0%, на 2022 год - в 2,5-3,5%, на 2023 год - в 2,0-3,0%.

Минэкономразвития РФ ожидает роста ВВП в 2021 году на уровне 2,9% (министерство в апреле понизило его с 3,3%), в 2022 году - 3,2% (был понижен с 3,4%), в 2023 году - 3,0%.

Тему роста российской экономики и роли в его обеспечении Банка России на заседании поднял давний оппонент ЦБ Олег Дерипаска. Он напомнил о поручении президента РФ по обеспечению темпов роста российского ВВП выше мировых темпов.

Тремасов в ответ на это повторил давний тезис: только силами денежно-кредитной политики обеспечить темпы роста экономики выше потенциала нельзя.

"Выход на темпы роста 3-3,5% силами монетарной политики не решить. Долгосрочные темпы роста зависят от производительности, капитала и трудовых ресурсов. Банк России не может монетарной политикой повлиять на потенциал, но мы можем оптимизировать траекторию роста, проводя контрциклическую политику, предотвращая перегревы экономики, предотвращая спады спросовые, мы можем обеспечить оптимальную, то есть максимизировать рост в долгосрочной перспективе", - подчеркнул глава департамента ЦБ.

Она напомнил, что потенциальные темпы роста ВВП РФ оцениваются экспертами сейчас в 1,5-2%.

"А вы об этом президенту докладываете? Как бы один из источников информации... Он рассчитывает на темпы роста 5%, вы говорите мы - 1-1,5%. Это же политический вопрос", - заявил Дерипаска.